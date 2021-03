L1 : Monaco-Lille, premier choc d'une série décisive pour le titre et le podium

publié le 12/03/2021 à 15:03

Monaco-Lille, Lyon-PSG, PSG-Lille, en attendant Lyon-Lille fin avril et Monaco-Lyon début mai. En proposant systématiquement un choc entre deux des quatre premiers les trois prochaines journées de Ligue 1 (29e, 30e, 31e) s'annoncent capitales dans la course au titre et à la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Avant d'attaquer ce sprint final qui se terminera le dimanche 23 mai (38e journée), les Monégasques (55 points) ont cédé un peu de terrain aux Lyonnais (59), aux Parisiens (60) et aux Lillois (62). Mais en recevant ces derniers, dimanche 14 mars (17h05), ils ont l'occasion de complètement se relancer et de revenir à quatre longueurs du leader.

Battu à Strasbourg (1-0) lors de la dernière journée, le club de la Principauté restait auparavant sur une impressionnante série de 10 victoires (dont une pleine de maîtrise à Paris, 0-2) et deux nuls, dans la foulée d'un revers (0-3) face à Lens, le seul de la saison à domicile (neuf victoires, quatre nuls).

PSG-Nantes ce week-end

Mais le Losc carbure fort aussi et ne s'est incliné qu'à deux reprises (Monaco sept fois au total) en championnat, à Brest le 8 novembre (3-2) et face à Angers le 6 janvier (1-2). Derrière, les hommes de Christophe Galtier ont aligné sept succès dont six sans prendre de but. Ils ont toutefois été accrochés deux fois en février, face à Brest (0-0) et Strasbourg (1-1).

Son 8e de finale de Ligue des champions face au Barça surmonté, le PSG guette le moindre faux pas des Lillois. Dimanche 14 mars (21h), après l'affiche Monaco-Lille, le tenant du titre reçoit le 19e, Nantes. Pour sa première au chevet des Canaris, Antoine Kombouaré a goûté à la victoire à Angers (1-3). Mais les Canaris n'ont pas enchaîné : deux nuls et un revers.

Lyon-PSG le 21 mars, Paris-Lille le 4 avril

S'il n'est toujours pas de retour dans le groupe parisien pour cette 29e journée, Neymar pourrait être totalement rétabli pour le rendez-vous suivant, si important : le déplacement à Lyon du dimanche 21 mars (21h). Auparavant, l'OL ouvre la 29e journée de L1 à Reims (12e), vendredi 12 mars (21h).

Avant de se rendre dans le Rhône, le PSG a une autre affiche au programme : la réception de... Lille, en 8es de finale de Coupe de France, mercredi 17 mars (14h). Le choc entre les deux premiers en championnat arrive lui aussi très vite : le dimanche 4 avril (21h), une fois la trêve internationale de deux semaines refermée.

Lyon-Lille le 25 avril, Monaco-Lyon le 2 mai

Entre ses deux matches au Parc des Princes, Lille se rendra à Nîmes (18e). Le Losc affrontera ensuite deux clubs à la lutte pour l'Europa League, Metz (6e) et Montpellier (7e), avant son dernier choc de la saison face à un concurrent direct, l'Olympique Lyonnais, le dimanche 25 avril. L'équipe de Rudi Garcia enchaînera avec un déplacement à Monaco le 2 mai.



Lille terminera sa saison contre Nice (11e), Lens (5e), Saint-Étienne (16e) et Angers (9e). Derrière son enchaînement Lille-Lyon-Lille, Paris disputera son quart aller de Ligue des champions, ira à Strasbourg, jouera le retour de C1. Il y aura ensuite au programme les Verts, Metz, Lens, Rennes (10e), Reims et Brest (13e).



Outre Reims, Paris et l'enchaînement Lille-Monaco, Lyon se frottera à Lens, Angers, Nantes, Lorient (17e), Nîmes et Nice en L1, et au Red Star en Coupe de France. Enfin, le calendrier de Monaco propose, en plus de Lille et Lyon, Metz en Coupe et en championnat, Saint-Étienne, Dijon (20e), Bordeaux (15e), Angers, Reims, Rennes et Lens.