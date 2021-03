PSG : retrouvailles avec Tuchel en quart de finale de Ligue des champions ?

publié le 11/03/2021 à 18:04

L'hypothèse existe et fait déjà sourire nombre d'observateurs. Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG à la veille du réveillon de Noël, dans la foulée d'une victoire 4-0 face à Strasbourg, quatre mois jour pour jour après la première finale de Ligue des champions disputée par le club parisien, Thomas Tuchel va peut-être revenir au Parc des Princes dès le mois d'avril.

Au lendemain de sa qualification dans la douleur face au Barça (1-1 après le succès 4-1 en Espagne), Paris connaît l'identité de trois de ses sept adversaires potentiels en quart de finale (tirage au sort le vendredi 19 mars) : Liverpool, le Borussia Dortmund et le FC Porto. Les autres seront connus mardi 16 et mercredi 17 mars. Et si la notion de match à l'extérieur ou à domicile n'a plus du tout le même sens avec les matches à huis clos, quatre clubs sont en ballotage plus ou moins favorable.

Vainqueur de la Lazio à Rome 4-1, le Bayern Munich, tenant du titre, a quasiment son billet en poche. Manchester City a aussi fait une bonne partie du chemin en l'emportant 2-0 face au Borussia Mönchengladbach (à Budapest, où se jouera aussi le match retour). Le Real Madrid et Chelsea ont un peu moins de marge sur l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid, battus 0-1 en Italie et à Bucarest.

Tuchel nommé à Chelsea le 26 janvier

Bien sûr, l'Atlético, leader du championnat d'Espagne avec trois points d'avance sur le FC Barcelone (mais un match en moins) et cinq sur le Real peut très bien inverser la tendance et venir s'imposer à Stamford Bridge. Mais le but d'Olivier Giroud à l'aller peut peser lourd et est venu confirmer l'impressionnante solidité de Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel.

L'Allemand de 47 ans aura mis à peine plus d'un mois avant de retrouver un club de premier plan. Le 26 janvier, les Blues annoncent sa nomination en remplacement de Frank Lampard, dont les résultats ont été jugés trop irréguliers fin 2020 et début 2021 (cinq défaites en dix matches toutes compétitions confondues, toutes en championnat).

11 matches, aucune défaite

Sur le banc dès le lendemain de son arrivée, Tuchel ne décroche qu'un nul 0-0 à domicile contre Wolwerhampton, club de deuxième moitié de tableau. Mais derrière, son équipe enchaîne cinq succès avec quatre "clean sheets". La série d'invincibilité s'étire lors des cinq rencontres suivantes (trois victoires, deux nuls).

Chelsea pointe à la 4e place en championnat à quatre longueurs de la 2e occupée par Manchester United. En Ligue des champions, Tuchel doit secrètement rêver de revanche avec le Paris de Mauricio Pochettino, quand bien même il connaît parfaitement la valeur de l'effectif parisien. Les quarts de finale aller sont prévus les mardi 6 et mercredi 7 avril, les matches retour la semaine suivante.