Ligue des champions : quand a lieu le tirage au sort des quarts de finale ?

publié le 11/03/2021 à 16:09

Le Paris Saint-Germain, sauvé par son gardien costaricien Keylor Navas au retour face au Barça, le FC Porto, tombeur de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, le Borussia Dortmund de Erling Haaland, vainqueur du Séville FC, et Liverpool, bousculé par le RB Leipzig mais porté par son duo Sadio Mané-Mohamed Salah : voici les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions.

Les quatre derniers 8es retour auront lieu mardi 16 et mercredi 17 mars. Tous vainqueurs à l'extérieur à l'aller fin février, Chelsea, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City sont en ballotage très favorable pour intégrer le top 8, respectivement face à l'Atlético de Madrid (0-1), à l'Atalanta Bergame (0-1), à la Lazio Rome (1-4) et au Borussia Mönchengladbach (0-2).

Le tirage au sort des quarts est prévu au surlendemain des deux dernières affiches, vendredi 19 mars, à 12h au siège de l'Uefa. Contrairement à celui des 8es, il sera intégral : deux pays d'un même pays pourront s'affronter, de même que deux clubs issus du même groupe lors de la phase de poules. Cela pourrait concerner par exemple City et Porto. Les matches aller auront lieu les mardi 6 et mercredi 7 avril, les matches retour les mardi 13 et mercredi 14 avril.