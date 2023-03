Irlande-France : découvrez les compos probables

Rajeunie et enthousiaste, l'équipe de France de Kylian Mbappé passe un premier test à l'extérieur, lundi 27 mars (20h45) en Irlande, un déplacement rendu piégeux par la ferveur locale mais qui peut se transformer en boulevard pour l'Euro 2024 en cas de succès.

Après les "Oranje" au Stade de France, place aux "hommes en vert" et leur Aviva stadium de Dublin (environ 52.000 places), annoncé comble pour la venue des vice-champions du monde, soutenus par un contingent de 2.900 supporters français.

Face aux Bleus, "c'est un gros test, mais un test à savourer. Ce sera le principal message pour les garçons", a annoncé le nouvel adjoint John O'Shea, ancien de Manchester United. "Avec un stade plein, c'est une chance pour nous de montrer nos jeunes talents et notre union collective", a poursuivi l'ancien défenseur, titulaire lors du fameux barrage du Mondial en 2009, marqué par la main de Thierry Henry avant le but salvateur de William Gallas en prolongation.

Depuis cette confrontation, l'équipe de France a dominé les Irlandais par deux fois, à l'Euro 2016 (2-1, doublé d'Antoine Griezmann) puis en préparation au Mondial 2018 (2-0), avec un but d'Olivier Giroud. À 36 ans, le recordman de buts en Bleu (53) est pressenti comme titulaire à Dublin après avoir démarré sur le banc à Saint-Denis. Randal Kolo Muani sera-t-il alors décalé sur le côté droit à la place de Kingsley Compan ?



L'Irlande avec beaucoup de joueurs de D2 anglaise

À gauche, le poste est réservé pour plusieurs années par un Kylian Mbappé inarrêtable. Après son doublé face aux Bataves, le capitaine de 24 ans est sur une série folle de 20 buts en 17 matches sous le maillot bleu. Avec 38 réalisations, il n'est qu'à trois longueur de Michel Platini, sa "prochaine cible", et cinq de Antoine Griezmann, encore attendu dans un milieu à trois avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot a convaincu. De même, il ne devrait pas y avoir de changement au coup d'envoi en défense avec Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Théo Hernandez devant Mike Maignan.

De son côté, l'Irlande de Stephen Kenny est attendue en 3-5-2 avec de nombreux joueurs évoluant en D2 anglaise. Le seul titulaire à plus de 35 sélections devrait être James McClean, ailier gauche de Wigan. De l'autre côté, Griezmann retrouvera son partenaire à l'Atlético de Madrid Matt Doherty. Devant, les jeunes Evan Ferguson (18 ans, Brighton) et Michael Obafemi (22 ans, Burnley) espèrent mettre le feu.



Les compos probables

Irlande : Bazunu - Egan (cap), Collins, O'Shea - Doherty, Cullen, Molumby, Knight, McClean - Obafemi, Ferguson



France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Kolo Muani (ou Coman), Giroud, Mbappé (cap.)

