Sujet du jour. En pleine finale de la Coupe du monde, en décembre dernier face à l'Argentine, Kylian Mbappé, nous a prouvés qu'il était déjà un leader. Après le départ d'Hugo Lloris, capitaine et gardien de buts des Bleus, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale le 9 janvier dernier, c'est Kylian Mbappé qui récupère le brassard de l'équipe de France.

Pourquoi on en parle ? ·24 ans et déjà capitaine, est-ce un nouveau record de l'attaquant ? En quoi le nom de Mbappé s'est-il imposé ? Comment se place Griezmann face à cette nouvelle ? Un excellent joueur fait-il un excellent capitaine ?

Analyse. "C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'équipe de France. (...) Kylian Mbappé a une personnalité plus saillante, qui se transforme, on a vu aussi ces derniers mois qu'il s'est affirmé notamment sur cette Coupe du monde ou il a été régulièrement déterminant, il a marqué l'histoire du jeu et du foot", explique Nicolas Georgereau, journaliste sportif pour RTL.

