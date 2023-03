Équipe de France de football : Marcus et Khéphren Thuram, vent de fraicheur chez les Bleus

Marcus et Khéphren Thuram, appelés ensemble en équipe de France de football, ont tous les deux affichés une bonne humeur très rafraîchissante, ce mercredi 22 mars, en conférence de presse.

L'aîné Marcus est l'attaquant de la Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Âgé de 25 ans et déjà neuf fois sélectionné en équipe de France, il était présent lors de la Coupe du monde au Qatar. Il était accompagné par son petit frère Khéphren, nouvelle recrue chez les Bleus. Âgé de 21 ans, il évolue comme milieu défensif à l'OGC Nice. Il s'agit de la treizième fratrie sous le maillot bleu en 119 ans d'histoire de l'équipe de France et la deuxième sous le mandat de Deschamps, après les frères Lucas et Théo Hernandez.

Lors de cette conférence de presse, les frères Thuram se sont livrés à l'exercice de la présentation croisée : "Khéphren est quelqu'un de très souriant, sérieux, concentré, très déterminé aussi. Il sait ce qu'il veut dans la vie et on le voit, car il arrive à gravir les échelons. Il n'a que 21 ans et j'espère que ce n'est que le début !" Ensuite, ce fut au tour de Khéphren de parler de son grand frère : "C'est quelqu'un de très jovial ! Il a énormément confiance en lui et en ses capacités. Je sais qu'il peut encore arriver beaucoup plus haut et il travaille tous les jours pour ça".

Les frères Thuram : prochains membres incontournables des Bleus ?

Le dernier arrivé n'a aucun mal à s'intégrer à l'équipe : tout comme pour les frères Hernandez, apparus ensemble pour la première fois en octobre 2021, il a davantage de repères, grâce à son frère. Mardi soir, l'équipe s'est d'ailleurs livrée au bizutage des nouveaux avec, comme une tradition : pousser la chansonnette. Debout sur une chaise face au groupe, Khéphrene est très à l'aise.



Autre avantage d'avoir son grand frère à ses côtés face aux journalistes : "C'est parfait, car il répond très bien, donc quand je ne sais pas quoi dire, je le laisse répondre !" Complices, Marcus Thuram conclut : "Tout ce que fait mon frère, je le vois avec les yeux de l'amour". Lilian Thuram, 142 sélections au compteur, est quant à lui très fier de ses fils, en témoigne une vidéo prise sur le parking de Clairefontaine.

