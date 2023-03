Mbappé capitaine des Bleus : comment Griezmann l'a-t-il pris ?

C'était déjà le patron des Bleus : Kylian Mbappé en est maintenant le capitaine. Didier Deschamps s'était laissé un peu de temps pour annoncer le nom du successeur de Hugo Lloris (145 sélections dont 121 avec le brassard, loin devant les 54 capitanats de Didier Deschamps). Mais le choix s'est imposé. L’histoire ne retiendra pas si le sélectionneur a donné le pouvoir au prodige de Bondy où s’il l’a pris tout seul, mais cette promotion résonne comme une évidence.

À 24 ans, Mbappé a déjà laissé une trace dans le passé des Bleus, en incarne le présent et marquera sans doute encore le futur. Son leadership ne se limite plus au terrain avec son triplé en finale de la Coupe du monde. Ses prises de position sur Noël Le Graët ou les accords de sponsoring de la Fédération, sa capacité à gérer toute forme de pression et ses performances en font un capitaine dans la lignée des Michel Platini et Zinédine Zidane, au détriment de l’autre candidat naturel, Antoine Griezmann.

Est-ce que le joueur de l’Atlético de Madrid (32 ans) l'a mal pris ? On va dire qu’il a encaissé la décision de Didier Deschamps, car l’expérience internationale (117 sélections, 42 buts), la régularité et la rondeur plaidaient plutôt en sa faveur. Son statut de chouchou en prend un coup, mais le sélectionneur avait dès lundi 21 mars déminé la polémique : "Ne commencez pas par parler de déçu ou de quoi que ce soit. S'il y a un critère, c'est la légitimité (...) Ça ira toujours dans le sens du bien de l'équipe".

Reste qu’à 32 ans, avec les départs de Lloris (36 ans), Raphaël Varane (29 ans), l’absence de Paul Pogba (30 ans) et même si Olivier Giroud (36 ans) est encore là, Griezmann pourrait se sentir isolé et s’interroger sur son avenir en Bleu assez rapidement...

