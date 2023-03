Trois jours après leur démonstration face aux Pays-Bas, les Bleus affrontent l'Irlande ce lundi 27 mars à l'occasion de leur deuxième match de qualification pour l'Euro-2024. L'équipe de France n'avait plus joué à Dublin depuis 2009, une double rencontre marquée par la main polémique de Thierry Henry qui lui avait permis d'inscrire un but et de qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde 2010 au détriment des hommes en vert. Près de 14 ans ont passé depuis, mais les Irlandais n'ont rien oublié.

De l'eau a coulé sous les ponts des docks de Dublin, d'autres liquides aussi dans les verres du quartier animé de Temple Bar, mais n'allez pas dire à John que la main de Thierry Henry est un évènement oublié et passé. "Ce n'est pas clos. L'Irlande, en 20 ans, ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA", estime-t-il.

Sean St. Ledger était sur la pelouse du Stade de France ce soir-là. Le défenseur était à quelques mètres de l'action litigieuse. "Je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. C'est la première fois que les Français reviennent ici depuis ce match. Je pense que l'atmosphère sera électrique pour les joueurs", réagit-il. Un sentiment d'injustice qui persiste. "La FIFA voulait voir la France à la Coupe du monde plutôt que l'Irlande. C'est ce qu'on pense ici et c'est très ancré", affirme Tony O'Donoghue, journaliste à la radio irlandaise. Le versement, dévoilé en 2015, de cinq millions d'euros sous le manteau par la FIFA à la fédération irlandaise en dédommagement a convaincu les Irlandais de s'être fait avoir sur toute la ligne.

