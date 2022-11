INVITÉ RTL - Benjamin Pavard : "C'est un rêve qu'on garde cette coupe à la maison"

J-9. Pour les Bleus, la Coupe du monde au Qatar débutera le mardi 22 novembre 2022, à 20h face à l'Australie. Championne du monde en titre, l'équipe de France tentera évidemment de conserver son titre et tentera de briguer une troisième étoile.

Une ambition confirmée par Benjamin Pavard au micro de RTL : "On est capables (de garder cette coupe à la maison). Ça ne dépend que de nous", affirme le joueur du Bayern, déjà présent en 2018. Mais le latéral droit des Bleus veut éviter toute forme de pression inutile. "On ne va pas se mettre de pression, mais c'est vrai que c'est un rêve pour tout joueur, tout Français, tout le monde qu'on garde cette Coupe à la maison".

Pour autant, l'équipe de France s'avance affaiblie au Qatar avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté et les incertitudes autour notamment de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Des doutes très vite balayés par Benjamin Pavard sur RTL. "On ne doute pas de nous, de notre force, on va juste se concentrer sur nous (...) et sur le terrain", assure-t-il.

