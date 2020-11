France-Finlande : découvrez les équipes probables avec Marcus Thuram

publié le 11/11/2020 à 16:40

Ce n'est probablement pas un mais deux des 11 titulaires français de la finale du Mondial 2018 face à la Croatie qui devraient débuter le match amical face à la Finlande, mercredi 11 novembre (21h10) au Stade de France. À la présence attendue au coup d'envoi d'Olivier Giroud va sans doute s'ajouter celle de Paul Pogba, deux des rares Bleus peu utilisés par leur club ces dernières semaines.

Deux autres champions du monde semblent assurés de débuter aux côtés de l'attaquant de Chelsea et le milieu de Manchester United dans un 4-4-2 : Steven Nzonzi pour épauler Pogba et Steve Mandanda dans les buts, comme il y a mois pour la rencontre sans enjeu face à l'Ukraine (7-1). Trois jours plus tard, samedi 14 novembre (20h45), les Bleus disputeront la "finale" de leur groupe de Ligue des Nations au Portugal, les deux équipes comptant 10 points chacune.

Cette séquence de trois matches en neuf jours se refermera par un France-Suède, mardi 17 novembre (20h45), à Saint-Denis, lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Nations ; les Portugais iront en Croatie. Dans cette optique, Didier Deschamps a prévenu qu'il ne prendra aucun risque avec les joueurs récemment blessés face à la Finlande, mais qu'il les alignera s'il le peut à Lisbonne, a minima.

Marcus Thuram aligné d'entrée ?

Sont donc forfaits en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918 Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso. Kylian Mbappé devrait être remplacé par Wissam Ben Yedder, Pavard et Hernandez par Léo Dubois et Lucas Digne. La défense centrale devrait être composée de Kurt Zouma et Clément Lenglet, avant le retour de Varane et Kimpembe s'il est apte.

La place à droite de l'attaque se joue entre Moussa Sissoko et Kingsley Coman, avec avantage au premier cité. À gauche, c'est un certain Marcus Thuram qui pourrait honorer sa première sélection avec une titularisation, près de 12 ans et cinq mois après la 142e (record) et dernière apparition de son père Lilian, le 13 juin 2008.

France-Finlande : les compos probables

France : Mandanda - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Sissoko, Nzonzi, Pogba, Thuram - Giroud, Ben Yedder

Finlande : Hradecky - Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen - Soiri, Kamara, Sparv, Taylor - Pukki, Pohjanpalo