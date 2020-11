publié le 11/11/2020 à 11:04

C'est une cadence soutenue pour les Bleus qui ont eu trois matchs en une semaine. Avant le Portugal et la Suède, en ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Finlande ce 11 novembre au soir en match amical.

C'est l'occasion de voir un petit nouveau : Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, mais aussi de laisser certains joueurs se reposer et prendre du recul. "Ça ne peut pas faire de mal", comme l'explique Robert Pirès. "On a moins de peps, on a moins de vitesse. On a peut-être aussi moins d'appétit, moins de sommeil. Et le souci que l'on a c'est que lorsqu'on est joueur, on a toujours envie de jouer. On veut toujours un peu repousser nos limites en se disant : 'Il ne va rien se passer. Il ne va rien m'arriver, donc je joue'", démarre Robert Pirès.

"Mais une fois qu'on est critiqué, c'est le signe qu'on l'on va un peu moins bien. C'est pour ça que les joueurs doivent comprendre, surtout en ce moment, que d'aller sur le banc, même pendant un match, ça ne peut faire que du bien", poursuit-il. "Marcus Thuram ça met un petit coup de vieux, parce que le petit on l'a vu il y a longtemps. Ce qui est bien, c'est que Lilian a pris soin de lui, l'a guidé et maintenant à lui d'écrire sa propre destinée", explique encore l'ancien joueur.