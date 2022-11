France-Danemark : "Un match clé mais pas décisif", rappelle Alain Boghossian

Quatre jours après la victoire 4 buts à 1 face à l'Australie, quelques changements sont attendus du côté de l'équipe de France face au Danemark, avec notamment le retour de Raphaël Varane en défense centrale, à la place d'Ibrahima Konaté. Les dernières minutes du vice capitaine, avant de se blesser à la cuisse, remontent au 22 octobre.

Il y aura trois changements sur quatre en défense. Théo Hernandez à la place de son frère Lucas, blessé au genou et forfait. Et puis Jules Koundé qui va remplacer Benjamin Pavard, qui n'a pas satisfait le staff des Bleus. Sinon, pas de changement : Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu, et Giroud, Mbappé et Dembélé en attaque. Mais la défense fait l'objet de toutes les attentions, après les six buts encaissés à l'Euro l'an dernier, en quatre matchs.

Pour Alain Boghossian, réintégrer Raphaël Varane est une preuve qu'il n'y a pas de problème : "On ne prend pas de risque du côté de l'équipe de France avec le staff médical. Il a joué deux fois 30 minutes le lendemain du match pour voir si la blessure était saine. Maintenant, des risques, on en prend toujours, il va falloir qu'il se mette à jouer. C'est une sérénité d'avoir Varane dans l'équipe de France, c'est quand même 87 sélections."

Un match clé

Une victoire de l'équipe de France cet après-midi serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, aucune des équipes n'a gagné ses deux premiers matches. L'Arabie Saoudite aura l'occasion de la faire face à la Pologne, sinon c'est la France qui a cette opportunité. Les Bleus entreraient dans le même schéma que 1998 et 2018, c'est-à-dire faire tourner, concerner les remplaçants. Donner du temps de jeu, pour la vie sociale en interne, ce n'est jamais anodin.

Néanmoins, pour Alain Boghossian, "c'est un match clé, mais pas décisif". En effet, si la France gagne, elle sera qualifiée. Mais "si on va dans le pire des scénarios", une défaite, "la France ne serait pas éliminée grâce à leur première victoire". "C'est un match que l'on va prendre au sérieux car le Danemark est une équipe qui nous a toujours mis en difficulté", ajoute-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info