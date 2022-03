France-Côte d'Ivoire : découvrez les compos probables avec l'incertitude Mbappé

Déjà privé de Karim Benzema, forfait pour tout le rassemblement en raison d'une blessure à un mollet, Didier Deschamps va-t-il aussi devoir se passer de Kylian Mbappé pour la réception de la Côte d'Ivoire en match de préparation au Mondial 2022 à Marseille, vendredi 25 mars (21h15) ? Une nouvelle fois victime d'une infection ORL, l'attaquant du PSG n'a pas participé à la séance d'entraînement de veille de match.

S'il devait renoncer, il ne resterait donc qu'Antoine Griezmann de l'inamovible ligne offensive des Bleus ces derniers mois. Et si Christopher Nkunku est pressenti pour remplacer Benzema dans le duo d'attaquants devant "Grizou" dans le 3-4-1-2 désormais en place, l'incertitude est totale concernant le potentiel suppléant de Mbappé. Deux joueurs profils totalement différents sont en balance : le "petit" Wissam Ben Yedder (1,70 m) et le "grand" Olivier Giroud (1,93 m).

Une titularisation de l'avant-centre du Milan AC serait une sensation pour un joueur écarté de la sélection depuis l'Euro et fortement appelé à devoir accepter de se contenter d'un rôle de remplaçant, au mieux, lorsque Benzema reviendra. Mais elle n'est pas à écarter et offrirait aux Bleus de la présence dans la surface sur les centres attendus des deux pistons, Théo Hernandez à gauche et Kingsley Coman à droite.

Tchouaméni pour remplacer Kanté ?

Au milieu de terrain, Deschamps devra faire sans N'Golo Kanté, le joueur de Chelsea parti du rassemblement mardi 22 mars pour des raisons familiales. "Mais il sera là pour le deuxième match" contre l'Afrique du Sud, mardi 29 mars (21h15), a affirmé le sélectionneur. En l'absence de son métronome, c'est Aurélien Tchouaméni plutôt qu'Adrien Rabiot qui devrait épauler Paul Pogba.

Derrière, si Presnel Kimpembe, malade en début de semaine, va mieux, ce sont Raphaël Varane, Jules Koundé et Lucas Hernandez qui sont attendus dans la défense à trois devant Hugo Lloris. De son côté, la Côte d'Ivoire de Patrice Beaumelle se présente avec de nombreux visages connus du public français, Nicolas Pépé, Sébastien Haller, Serge Aurier, Jean-Michaël Seri, Max-Alain Gradel, Éric Bailly ou encore Franck Kessié.

Qui avec Mbappé et Griezmann devant ?

France : Lloris (cap) - Koundé, Varane, L. Hernandez - Coman, Tchouaméni, Pogba, T. Hernandez - Griezmann - Nkunku, Ben Yedder (ou Mbappé, ou Giroud)



Côte d'Ivoire : A.B. Sangaré - Aurier (cap), Bailly, Deli, Konan - I. Sangaré, Seri, Kessié - Pépé, Haller, Gradel