Football : Clermont monte en Ligue 1, Caen se maintient, Chambly relégué

publié le 16/05/2021 à 00:15

La Ligue 1 accueillera la saison prochaine un pensionnaire inédit : le Clermont Foot, malgré sa défaite contre Caen (1-2), a validé ce samedi 15 mai sa montée dans l'élite en terminant deuxième de Ligue 2, derrière Troyes, champion battu au Havre (2-3).



Les Auvergnats étaient quasiment assurés d'être promus dans l'élite pour la première fois de leur histoire, encore fallait-il valider leur montée et ils l'ont fait sur la pelouse de Caen, gardant deux points d'avance sur Toulouse (3e), tenu en échec à Dunkerque (3-3) et condamné à une frustrante troisième place. Un an après leur descente de L1, les Haut-Garonnais n'ont toutefois pas abandonné toute chance de retrouver l'élite.

Le 4e rang revient finalement à Grenoble, vainqueur 1-0 de Rodez, et le 5e au Paris FC, tandis qu'Auxerre, vainqueur à Sochaux (3-2), échoue à la 6e place et dit adieu au rêve de montée. Grenoblois et Parisiens se retrouveront dès mardi en Isère pour le premier match des play-offs de cette L2. Le gagnant de cette rencontre se rendra ensuite à Toulouse vendredi, et l'équipe qui sortira victorieuse de ce duel aura l'honneur de jouer sa place en Ligue 1 contre le 18e de l'élite les 27 et 30 mai.

Caen sauvé à la dernière seconde

Dans le bas du classement, c'est Chambly qui accompagnera Châteauroux en troisième division la saison prochaine. Les joueurs de l'Oise, longtemps largués dans les tréfonds du classement avant de se reprendre et de croire au maintien, ont flanché sur la pelouse du Paris FC (3-0), qui valide lui sa place pour les play-offs avec un 5e rang final.

Et c'est donc finalement Niort qui termine à la 18e place et affrontera l'équipe de Villefranche, 3e de National 1, lors de barrages aller-retour prévus les 19 et 22 mai... Les Chamois, battus 2-0 à domicile par Guingamp, font l'une des pires opérations de la soirée, doublés à la dernière seconde par le Stade Malherbe de Caen Car les Malherbistes, qui craignaient de retrouver la 3e division pour la première fois depuis la saison 1983-1984, sont sortis vainqueurs de Clermont à la 93e minute, grâce à un penalty de Benjamin Jeannot... "Quand tu sauves un club comme ça, c'est le plus beau (moment) de ma carrière", a savouré l'attaquant au micro de beIN Sports.