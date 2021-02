LAURENT SANSON / LS MEDIANORD / DPPI VIA AFP

Aux abois depuis la crise sanitaire qui prive les stades de public, et qui a vu s'effondrer les droits de diffusion, le football français en appelle officiellement à l'État. La Ligue de football professionnel (LFP) exige en effet la tenue une réunion d'urgence avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Car loin du Paris Saint-Germain (PSG) et de ses millions, beaucoup de clubs sont aujourd'hui au bord du gouffre. le Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie affronte par exemple une crise sans précédent et s'apprête à tailler dans ses effectifs.

Entre les pertes financières liées à la Covid-19 et le fiasco Mediapro, le club de Ligue 2 afficherait un déficit de plus de 15 millions d'euros. Une baisse des salaires des joueurs est envisagée et 37 licenciements sont programmés. Une victoire face au PSG, ce mercredi pour le compte de la Coupe de France, donnerait sans doute un peu de baume au coeur des Caennais.

