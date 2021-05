"On refait le match" : Lille peut-il encore craquer ? Qui dans la liste des 26 ?

publié le 15/05/2021 à 20:15

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 39e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Philippe Sanfourche est entouré de Dominique Séverac, Florian Gazan, Xavier Domergue, David Aiello et Baptiste Durieux. Premier thème de cette émission : dans un mois jours pour jour l'équipe de France lancera son Euro face à l'Allemagne, le mardi 15 juin (21h) à Munich.

Mais avant ce rendez-vous sur la pelouse, il y a l'annonce de la liste de 26 joueurs - au lieu des traditionnels 23 - retenus par Didier Deschamps, mardi 18 mai. Qui en sera ? Y aura-t-il une ou plusieurs surprises annoncées par le sélectionneur ? Quelle serait la liste idéale de chacun des chroniqueurs présents ?

Ligue 1 ensuite avec la 37e journée, dimanche 16 mai. Est-ce que Lille peut encore craquer ou est-ce que les jeux sont faits ? La Coupe de France enfin au sommaire avec deux questions pour la finale de mercredi 19 mai : et si finalement le favori n'était pas Monaco ? La probable absence de Neymar pour accumulation de cartons jaunes n'est-elle pas une bonne nouvelle pour Paris ?