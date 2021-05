RTL Foot : quel avenir pour Zidane ? Troyes et Clermoont en Ligue 1 ?

publié le 08/05/2021 à 23:30

Pas de match de Ligue 1 mais un riche sommaire pour RTL Foot, samedi 8 mai. PLace d'abord au débrief des deux matches de l'après-midi. Vainqueur de Lorient (4-1), Lyon repasse 3e devant Monaco et met la pression sur les hommes de Niko Kovac avant leur déplacement à Reims ; Nantes, qui a battu Bordeaux (3-0) reste 18e et barragiste mais revient à deux points de Bordeaux et se rapproche de Lorient et Strasbourg.

La séquence "RTL Petit Pont", où les enfants ont la parole, est consacrée à la Ligue des champions : qu'ont-ils pensé de l'élimination du PSG en demi-finale face à Manchester City ? Quels sont leurs pronostics pour la finale du samedi 29 mai à Istanbul entre les Citizens de Pep Guardiola et le Chelsea de Thomas Tuchel ?

Riche "Conseil de l’Europe" également avec cette Angleterre dominatrice sur la scène européenne, la lutte acharnée pour le titre en Espagne entre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real, alors que les deux premiers se sont neutralisés (0-0). Question également sur l'avenir de Zinédine Zidane. En Allemagne, le Bayern est une nouvelle fois sacré champion.

Le "Défootoir" reçoit Walid Acherchour, de Winamax et Foot Mercato, avant les grands débats de RTL Foot dans la dernière heure de l'émission. Bonus tout au long de la soirée : le multiplex de la 37e journée de Ligue 2 avec les montées possibles en Ligue 1 de Troyes, qui n'avait besoin que d'un point face à Dunkerque, et de Clermont pour une première historique.