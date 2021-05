Ligue 1 : les conditions pour que Lille soit sacré champion dimanche 16 mai

publié le 15/05/2021 à 11:45

Un sans-faute et l'affaire sera assurément pliée. Leader de Ligue 1 avec trois points d'avance sur le PSG à deux journées de la fin, Lille semble sur un boulevard pour aller cueillir le quatrième titre de champion de France de son histoire, dix ans après le dernier. Paris abandonnerait de son côté la couronne pour la troisième fois depuis l'arrivée des Qataris en 2011.

Les Lillois (1ers, 79 pts) peuvent même réaliser la même sensation que Montpellier en 2012 et Monaco en 2017 lors de l'avant-dernière journée, dimanche 16 mai (21h). Il leur faut pour cela battre Saint-Étienne (11e, 45 pts) et compter sur un nul des Parisiens (2es, 76 pts) contre Reims (13e, 42 pts). Deuxième cas de figure officialisant le sacre des Dogues : nul face aux Verts, défaite des partenaires de Kylian Mbappé.

Les Stéphanois peuvent-ils donner un coup de pouce aux Parisiens en décrochant a minima un nul au stade Pierre-Mauroy ? S'ils ont mathématiquement assuré leur maintien et n'ont plus grand-chose à jouer, ils restent sur deux succès à Montpellier (1-2) et contre Marseille (1-0) et entendent bien poursuivre sur cette série au terme d'une saison très longtemps pénible.

Les Verts restent sur deux succès, Lille a Yilmaz

Sur les huit derniers matches, les hommes de Claude Puel en ont même remporté cinq, soit autant que lors des 26 rencontres précédentes... De son côté, le Losc ne lâche quasiment rien dans ce sprint final : un seul nul pour cinq succès depuis la 31e journée, arraché face à Montpellier (1-1). Et si Burak Yilmaz continue de marcher sur l'eau, l'équipe de Christophe Galtier n'a pas grand-chose à craindre.

Et Paris dans tout ça ? Éliminé de la Ligue des champions, le club de la capitale a certes concédé le nul à Rennes (1-1) dans la foulée lors de la 36e journée. Mais il avait remporté ses quatre matches précédents en championnat et a vu la pièce tomber du bon côté en demi-finale de Coupe de France avec une qualification aux tirs au but à Montpellier (2-2, 6 t.a.b. à 5).

Reims champion de France des matches nuls

Le groupe de Mauricio Pochettino, sans Marco Verratti ni Presnel Kimpembe mais avec Neymar et Kylian Mbappé, reçoit une équipe rémoise pas encore complètement assurée du maintien et qui n'a plus gagné depuis près de deux mois (quatre nuls, deux défaites). Mais Reims est aussi champion de France des matches nuls cette saison : 15. À l'aller, fin septembre, Paris s'était imposé 2-0 en Champagne (doublé de Mauro Icardi).

Les différents cas de figure :

Lille sera champion ce week-end si :

- il bat Saint-Étienne et le PSG ne bat pas Reims

- il fait match nul contre Saint-Étienne et le PSG perd contre Reims



Lille sera qualifié pour la Ligue des champions (phase de poules) si :

- il s'impose contre Saint-Étienne

- Monaco ne gagne pas contre Rennes



Le PSG sera qualifié pour la Ligue des champions (phase de poules) si :

- il s'impose contre Reims et Monaco ne bat pas Rennes

Ligue 1 : le classement

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 79 36 23 10 3 62 22 40

2. PSG 76 36 24 4 8 80 28 52

3. Monaco 74 36 23 5 8 74 41 33

4. Lyon 73 36 21 10 5 74 38 36

5. Marseille 56 36 15 11 10 50 44 6

6. Lens 56 36 15 11 10 55 51 4

7. Rennes 55 36 15 10 11 49 38 11

8. Montpellier 50 36 13 11 12 58 61 -3

9. Nice 49 36 14 7 15 47 49 -2

10. Metz 46 36 12 10 14 42 45 -3

11. Saint-Étienne 45 36 12 9 15 42 53 -11

12. Angers 44 36 12 8 16 37 53 -16

13. Reims 42 36 9 15 12 41 44 -3

14. Brest 40 36 11 7 18 50 64 -14

15. Bordeaux 39 36 11 6 19 37 55 -18

16. Strasbourg 38 36 10 8 18 46 57 -11

17. Lorient 38 36 10 8 18 47 66 -19

18. Nantes 37 36 8 13 15 42 53 -11

19. Nîmes 35 36 9 8 19 38 64 -26

20. Dijon 18 36 3 9 24 24 69 -45 RELÉGUÉ

Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire (sauf si Manchester United bat Villareal en finale de la Ligue Europa).

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.