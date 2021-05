Ligue 1 : Lille - Saint-Étienne, PSG - Reims... Programme et enjeux de la 37e journée

et AFP

publié le 14/05/2021 à 21:13

Jour de sacre pour Lille ? De retour en Ligue 2 pour Nîmes ? Avec les 10 matches de la 37e et avant-dernière journée de Ligue A programmés à la même heure (21h) pour la première fois de la saison, la soirée du dimanche 16 mai s'annonce haletante, passionnante, peut-être cruelle pour les uns, inoubliable pour les autres.

Voilà donc les 20 protagonistes de cette saison 2020-2021 à deux matches de l'épilogue, 180 minutes. Lille (1er, 79 points) peut être officiellement sacré champion de France pour la quatrième fois de son histoire en cas de victoire face à Saint-Étienne (11e, 45 points) couplée à un résultat nul du PSG (2e, 76 pts) face à Reims (13e, 42 pts).

Si Paris doit s'imposer pour espérer coiffer le Losc sept jours plus tard le dimanche 23 mai (Brest-PSG et Angers-Lille), il le doit aussi (surtout ?) pour sécuriser la 2e place, elle aussi directement qualificative pour la phase de poules de la Ligue des champions en septembre. Monaco (3e, 74 pts) et Lyon (4e, 73 pts) sont à l'affût du moindre faux pas.

Féroce lutte pour le maintien

L'ASM reçoit Rennes (7e, 55 pts), l'OL se rend à Nîmes (19e, 35 pts), engagé dans une féroce lutte pour le maintien. Nantes (18e, 37 pts) se rend à Dijon (20e, 18 points), déjà relégué. Bordeaux (15e, 39 pts) reçoit Lens (6e, 55 pts), Strasbourg (16e, 38 pts) va à Nice (9e, 49 pts), Lorient (17e, 38 pts) accueille Metz (10e, 46 pts).

Ligue 1 : le programme de la 37e journée

Dimanche 16 mai (21h) :

Lille - Saint-Étienne

PSG - Reims

Monaco - Rennes

Nîmes - Lyon

Lorient - Metz

Montpellier - Brest

Dijon - Nantes

Marseille - Angers

Nice - Strasbourg

Bordeaux - Lens

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 79 36 23 10 3 62 22 40

2. PSG 76 36 24 4 8 80 28 52

3. Monaco 74 36 23 5 8 74 41 33

4. Lyon 73 36 21 10 5 74 38 36

5. Marseille 56 36 15 11 10 50 44 6

6. Lens 56 36 15 11 10 55 51 4

7. Rennes 55 36 15 10 11 49 38 11

8. Montpellier 50 36 13 11 12 58 61 -3

9. Nice 49 36 14 7 15 47 49 -2

10. Metz 46 36 12 10 14 42 45 -3

11. Saint-Étienne 45 36 12 9 15 42 53 -11

12. Angers 44 36 12 8 16 37 53 -16

13. Reims 42 36 9 15 12 41 44 -3

14. Brest 40 36 11 7 18 50 64 -14

15. Bordeaux 39 36 11 6 19 37 55 -18

16. Strasbourg 38 36 10 8 18 46 57 -11

17. Lorient 38 36 10 8 18 47 66 -19

18. Nantes 37 36 8 13 15 42 53 -11

19. Nîmes 35 36 9 8 19 38 64 -26

20. Dijon 18 36 3 9 24 24 69 -45 RELÉGUÉ

Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire (sauf si Manchester United bat Villareal en finale de la Ligue Europa).

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.