Ligue 1 : PSG, OM, OL... Le programme des matchs de préparation

publié le 16/07/2020 à 11:30

Préparer des échéances européennes décisives sans jouer de matchs officiels. C'est la quadrature du cercle proposée au PSG et à l'OL en cette saison tronquée pour cause de crise sanitaire. Alors que les quatre plus gros championnats ont pris l'option de reprendre la compétition pour finir le championnat, la Ligue 1 a choisi d'arrêter les frais. Ce qui laisse Parisiens et Lyonnais dans une configuration loin d'être idyllique.

Ainsi avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions le 12 août à Lisbonne, le PSG ne jouera que deux matchs officiels : la finale de la Coupe de France (le 24 juillet face à Saint-Étienne) et celle de Coupe de la ligue (face à Lyon le 31).

L'Olympique lyonnais, qui doit jouer face à la Juventus (7 août à Turin) son huitième de finale retour de C1, n'aura donc que la finale face au Paris Saint-Germain comme référence en rencontre officielle. Mais les deux clubs se sont concoctés des matchs de préparation, en essayant d'y mettre un maximum d'intensité pour arriver prêts sur la scène européenne.

Quant aux autres clubs de Ligue 1 Uber Eats (nouveau "naming" de la compétition), ils devront préparer la reprise du championnat comme d'habitude, avec une première journée fixée le 23 août... date de la finale de Ligue des champions.

Les matchs de préparation du PSG

Dimanche 12 juillet : Le Havre - PSG (0-9)

Vendredi 17 juillet : PSG - Waasland-Beveren (Parc des Princes à 19h)

Mardi 21 juillet : PSG - Celtic Glasgow (Parc des Princes à 19h)

Les matchs de préparation de l'OL

Mercredi 1er juillet : Lyon - Port Valais (12-0)

Samedi 4 juillet : Lyon - Nice (Groupama Training Center 1-0)

Jeudi 16 juillet : Lyon - Glasgow Rangers (Groupama Stadium)

Samedi 18 juillet : Lyon - Celtic Glasgow (Groupama Stadium)

Les matchs de préparation de l'OM

Dimanche 19 juillet : FC Pinzgau - OM (Kufstein, Autriche)

Mercredi 22 juillet : SV Heimstetten - OM (Grassau, Allemagne)

Samedi 25 juillet : FC DAC Dunajská Streda - OM (Salzbourg, Autriche)

Les matchs de préparation de Saint-Étienne

Samedi 4 juillet : ASSE - Rumilly (Centre sportif Sportif Robert-Herbin 4-1)

Vendredi 10 juillet : ASSE - Nice (Stade Geoffroy-Guichard 4-1)

Mercredi 15 juillet : ASSE - Charleroi (Centre sportif Robert-Herbin 4-0)

Samedi 18 juillet : ASSE - Anderlecht (Stade Geoffroy-Guichard)

Les matchs de préparation du Stade rennais

Jeudi 16 juillet : Rennes - Châteauroux ( centre de La Piverdière)

Mercredi 1er août : Rennes - Angers ( Stade de La Rabine à Vannes)

Samedi 4 août : Rennes - Lorient (Stade du Moustoir à Lorient)

Mercredi 8 août : Rennes - Brest (Stade de La Rabine à Vannes)

Mercredi 12 août : Rennes - Saint-Étienne (Roazhon Park)

Samedi 15 août : Nice - Rennes (Allianz Riviera)

Les matchs de préparation de l'OGC Nice

Samedi 4 juillet : Lyon - Nice (Groupama Training Center 1-0)

Vendredi 10 juillet : ASSE - Nice (Stade Geoffroy-Guichard 4-1)

Jeudi 16 juillet : Nice - Celtic Glasgow (Groupama Stadium de Lyon)

Samedi 18 juillet : Nice - Glasgow Rangers (Groupama Stadium de Lyon)

Samedi 25 juillet : Standard de Liège - Nice (Liège)