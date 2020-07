Les infos de 8h - Coronavirus en Espagne : à Barcelone, on ne comprend pas le reconfinement

publié le 18/07/2020 à 11:17

En Espagne, c’était un scénario redouté par tous et c’est arrivé à Barcelone, où la population est appelée à rester chez elle. Les autorités locales ont aussi mis en place un semi-confinement. Certains lieux publics doivent ainsi fermer leurs portes, ce qui porte un coup dur au secteur du tourisme. Et sur place, les Barcelonais ont du mal à saisir la nécessité de telles mesures.

Certes le nombre de contaminations a augmenté, mais elles sont liées pour la plupart à des réunions familiales post-confinement, qui ont donné lieu à des contacts physiques. Sinon, au quotidien, les habitants de Barcelone respectent les mesures sanitaires, en premier lieu le port du masque.

La population est désormais invitée à rester à la maison dans la mesure du possible pour au moins deux semaines. Les cinémas et les théâtres sont obligés de fermer, les restaurants et les bars doivent limiter le nombre de leurs clients.

