Euro 2022 : une liste de 23 sans Henry, Le Sommer et Hamraoui

Une page se tourne, sans doute définitivement. La sélectionneuse des Bleus Corinne Diacre a décidé de se passer d'Amandine Henry, Eugénie Le Sommer et Kheira Hamraoui, mais aussi de Perle Morroni et Viviane Asseyi, pour l'Euro 2022, qui se déroulera du mercredi 6 au dimanche 31 juillet en Angleterre. La liste des 23 heureuses élues a été dévoilée lundi 30 mai à la mi-journée.

Les absences de Henry, Le Sommer et Hamraoui ne sont toutefois pas des immenses surprises, à l'inverse de celle d'Asseyi (55 sélections), une des joueuses les plus capées de l'ère Diacre débutée en 2017. Autre choix pas vraiment attendu, la présence d'Ouleymata Sarr, attaquante du Paris FC (15 sélections).

Henry, auteure de l'ouverture du score de la récente finale de Ligue des champions avec Lyon face au Barça (3-1) et ex-capitaine des Bleues, n'a plus été appelée en sélection depuis l'hiver 2020, après des critiques publiques à l'encontre de Diacre. Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), n'a pas été appelée cette saison, victime de la concurrence vive en attaque.

Hamraoui, relations glaciales

So coéquipière à l'OL Perle Morroni, également devenue remplaçante en club, ne disputera pas non plus l'Euro. Selma Bacha lui a été préférée au poste de latérale gauche, avec Sakina Karchaoui.

La gardienne Pauline Peyraud-Magnin, privée de sa doublure habituelle Solène Durand (blessée et forfait), sera épaulée par la Bordelaise Mylène Chavas et par le Messine Justine Lerond, joueuse de D2 titulaire dans la cage des moins de 23 ans françaises.

Quant à Hamraoui, elle ne joue plus au PaSG depuis un mois et ses relations sont glaciales avec certaines coéquipières en club et chez les Bleues, comme Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. La Bordelaise Ella Palis, sélectionnée à sa place en avril, est convoquée.

C'est un travail à long terme Corinne Diacre

"J'ai des choix à faire, je vais les assumer jusqu'au bout", a assuré la sélectionneuse de l'équipe de France en présentant sa liste au 13h de TF1, codiffuseur du tournoi avec Canal+. Diacre a expliqué que "les choix ont été difficiles (...), comme toutes listes", et admis que "ces joueuses ont été performantes" et que "le maillot bleu représente quelque chose d'extraordinaire" pour elles, mais "on ne peut pas se baser que sur la performance d'un jour, c'est un travail à long terme".

"On travaille depuis un petit moment avec ce groupe-là, qui s'est aussi qualifié pour la prochaine Coupe du monde 2023. On a réussi à trouver un équilibre depuis quelques mois avec de l'expérience et de la jeunesse", a ajouté Diacre. Elle a rappelé "l'objectif commun avec les joueuses, se donner rendez-vous à Wembley le 31 juillet pour la finale" et remporter le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine.

Italie, Belgique, Islande

Quarts de finaliste de l'Euro en 2017, comme lors du Mondial en France deux ans plus tard mais non qualifiée pour les derniers JO, les Bleus se frotteront au premier tour à l'Italie le dimanche 10 juillet (21h), à la Belgique le jeudi 14 juillet (21h) et à l'Islande le lundi 18 juillet (21h).

