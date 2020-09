et AFP

publié le 23/09/2020 à 09:10

C'est grâce à un doublé mardi 22 septembre que la buteuse des Bleues Eugénie Le Sommer est entrée dans la légende de l'équipe de France. Muette depuis presqu'un an, la joueuse de l'Olympique lyonnais a inscrit ses 81e et 82e buts face à la Macédoine du Nord, devenant meilleure réalisatrice de la sélection nationale.

Avec cette marque, Eugénie Le Sommer efface des tablettes son illustre devancière Marinette Pichon. Si elle disait ne pas se "prendre la tête" avec cet objectif, que les suiveurs lui rappelaient à chaque rassemblement, sa joie dans le huis clos de Skopje faisait plaisir à voir. La numéro 9, brassard de capitaine au bras, a marqué sur un coup franc direct (14e) puis sur penalty (18e), avant de se noyer dans les bras de ses partenaires.

"Elle marque un très beau coup franc, elle prend ses responsabilités sur le penalty. Je suis très contente pour elle même si une ancienne de mes coéquipières (Pichon, ndlr) voit son record tomber", a salué la sélectionneuse Corinne Diacre auprès de l'AFP.

82 buts en Equipe de France ! Meilleure buteuse de l'histoire des Bleues @ELS_9_FRANCE #FiersdetreBleues pic.twitter.com/vwID4Qk3US — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 22, 2020

Onze ans après le premier, le 82e but international de l'attaquante de Lyon (31 ans) a le goût de la patience et de la résilience, après une saison entravée par les pépins physiques, la longue coupure liée à la pandémie de Covid-19, et une petite panne d'efficacité devant les cages adverses.