Euro 2021 : sans la France et le Portugal, qui sont les favoris ?

Kylian Mbappé lors du match France-Suisse le 28 juin et Cristiano Ronaldo lors de la défaite portugaise contre la Belgique.

Glorieux en 2016, méconnaissables cinq ans plus tard. Les sélections française et portugaise, finalistes du précèdent Euro, quittent la compétition au bout de quatre rencontres seulement.

Pour les Bleus, le bourreau aura été l'équipe de Suisse. La Nati a fait craquer une équipe de France qui menait pourtant par deux buts d'écart à 10 minutes de la fin (3-3, 5-4 t.a.b). Les Portugais, eux, prennent la porte après une défaite contre la Belgique (1-0).

Des échecs retentissants, mais qui ouvrent la voie à d'autres sélections en quête d'un succès international. Frustrés par leur élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre les Bleus (1-0), les Belges peuvent déjà se réjouir d'avoir réussi un meilleur tournoi que leurs rivaux français. Les Diables Rouges, qui ont déjà fait chuter les tenants du titre en 8e de finale, devront cependant se frotter à un nouvel adversaire de taille en quart de finale : l'Italie.

La Nazionale est elle aussi rentrée dans la compétition avec l'esprit de revanche. Absents de la Coupe du monde 2018, les Italiens semblent déterminer à rattraper le temps perdu. Lors de la phase de poules, les joueurs de Roberto Mancini ont affiché un niveau de jeu impressionnant, n'encaissant aucun but lors de ses trois premiers matchs. Accrochés par des Autrichiens déterminés, ils se sont, malgré cela, imposé en prolongations (2-1) et ont validé leur billet pour les quarts. L'Italie n'a plus perdu depuis 30 matches, sa meilleure série depuis 1939.

Une Espagne offensive, un choc Angleterre-Allemagne

En cas de succès, la France restait loin de la victoire, et aurait dû affronter les Espagnols en quart de finale. Après une préparation affectée par plusieurs cas de Covid-19 dans l'effectif, la Roja est, petit à petit, montée en puissance. Avec une attaque en pleine forme, elle a inscrit cinq buts à chacun de ses deux derniers matches, écrasant la Slovaquie (5-0) puis venant à bout des Croates au terme d'un match spectaculaire (5-3 a.p.).

Moins fringants, les Allemands et les Anglais peuvent malgré cela croire en leur chance de victoire grâce à une partie de tableau plus abordable. Les deux sélections seront opposées ce 29 juin (18h) en 8e de finale. Le vainqueur affrontera la Suède ou l'Ukraine en quarts, puis le Danemark ou la République Tchèque en demi-finale. Un boulevard jusqu'en finale, en théorie. Mais après l'élimination de la France, des Pays-Bas et du Portugal, rien ne semble sûr dans cet Euro.