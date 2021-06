Euro 2021 : "J'assume mes responsabilités", réagit Deschamps

La défaite des Bleus face à la Suisse ce lundi soir est-elle celle de Deschamps ? En entamant la rencontre avec un dispositif inédit à 5 défenseurs et donc une charnière centrale à 3, l'équipe de France n'a pas du tout trouvé ses repères et pour cause, est repassée en 4-4-2 en seconde période. Ce qui n'a pas empêché les Bleus d'être éliminés de cet Euro 2021 dès les huitièmes de finale.

"Vous imaginez la tristesse que l'on peut ressentir avec ce scénario un peu fou. On a été au bout de nos forces, on avait fait ce qu'il fallait pour mener 3 à 1 et puis voilà, en 10 minutes... On n'a pas l'habitude, mais on a été gagné par un peu de fébrilité qui a remis cette équipe suisse sur le bon rail", a déclaré Didier Deschamps au micro de TF1 après le match. Selon le sélectionneur des Bleus, "il faut l'accepter même si ça fait mal. Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus. C'est le foot, ça reste du foot, quand même".

"Il n'y a pas de soucis j'assume mes responsabilités, je sais très bien, c'est le foot, c'est comme ça et le mérite quand on gagne il revient surtout aux joueurs et quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité", dit-il. "Est ce qu'on aurait fait mieux dans un autre système ? Peut-être, mais on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps pour inverser totalement la tendance et mener 3 à 1 et après malheureusement on a perdu le fil pour arriver à cette séance de penalties".