Euro 2021 : Pirès dénonce "l'attitude" des Bleus "sur le terrain"

"On a laissé échapper le match", déplore Robert Pirès au lendemain de la défaite de la France en huitièmes de finale de l'Euro, face à une Suisse combative. Une déception d'autant plus grande face à cet adversaire qui semblait être à notre portée.

"C'est dur parce que, je l'ai toujours dit, il faut être modéré, il faut toujours respecter son adversaire, respecter le football et je trouve que ça n'a pas été le cas dans l'attitude. Même en gagnant 3-1, on a vu encore nos faiblesses collectives et c'est ce qui a fait la différence entre les Français et les Suisses", analyse le champion du monde 1998 pour qui "l'attitude sur le terrain n'a pas été bonne du tout".

Pour Robert Pirès, les Bleus sont "complètement passés au travers", de leur première mi-temps. "Le collectif hier n'a pas été bon, il n'a pas fonctionné (...) Peut-être que l'on n'a pas pris au sérieux les Suisses. Ça fait mal", a-t-il conclu.