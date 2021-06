Les infos de 5h - Euro 2021 : "On a les cartes en main", assure Didier Deschamps

Les huitièmes de finale commencent à se dessiner, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et le Pays de Galles sont déjà qualifiés. Dans le groupe F, le groupe de la mort, rien n'est gagné d'avance. Les Français sont en tête avec 4 points, mais sont suivis de près par l'Allemagne et le Portugal, tous deux à 3 points.

À 48 heures du match décisif entre les Bleus et la sélection portugaise, Didier Deschamps tient à rassurer les supporters qui pourraient douter après le match nul contre la Hongrie. "Je vais vous donner une autre version, qui aurait été la meilleure pour nous. On bat la Hongrie, on a 6 points", débute le sélectionneur français, "donc le dernier match, on est déjà qualifié".



"Vous savez très bien que j'aurai fait tourner car je l'ai toujours fait. En faisant tourner, il y a moins d'automatismes et on perd contre le Portugal avec 6 points. L'Allemagne est censée battre la Hongrie, on se serait retrouvé 3e, avec 6 points.", poursuit-il. "On a les cartes en main, ou entre nos pieds. C'est toujours mieux de jouer des matchs avec un objectif, un intérêt", explique Didier Deschamps, positif vis-à-vis du dernier match. Concernant son prochain adversaire mercredi, "on sait qu'on va rencontrer une très forte équipe".

Bac 2021 - La dernière épreuve du Baccalauréat, le Grand oral, débute ce lundi. L'examen se déroule en plusieurs parties : d'abord un exposé puis une discussion et enfin un échange autour de l'orientation du bachelier.

Élections régionales - L'abstention est la grande gagnante des élections régionales et des départementales. Dimanche, seulement un électeur potentiel sur trois s'est rendu aux urnes.



Belgique - Le corps du militaire radicalisé, recherché par les autorités belges depuis le 17 mai dernier, a été retrouvé. Il pourrait s'agir d'un suicide.