Euro 2021 : "Le but va venir tout seul" pour Karim Benzema, rassure Paul Pogba

Tout est possible dans le groupe D de l'Euro 2021 dans lequel évolue la France. Élimination ? Qualification ? Tout se jouera mercredi soir pour le dernier match de poules contre le Portugal à Budapest.

Après la déconvenue contre la Hongrie (1-1) samedi 19 juin, Paul Pogba, leader du milieu de terrain, est revenu sur cette déception. "Le match a tapé dans les organes mais ça va on récupère", a déclaré l'international français.

Paul Pogba ne semble pas inquiet à deux jours du match contre le Portugal : "Ce sont deux matchs différents, une équipe qui laisse beaucoup d'espace et une autre qui joue chez elle avec un douzième homme, qui joue beaucoup derrière".

Ce nul contre une équipe sur le papier bien plus faible, est-ce une erreur de parcours ? "On a fait match nul, je ne veux pas qu'on pense que l'équipe de France doit battre les autres 6-0, déclare Paul Pogba. Les petites équipes c'est toujours plus difficile. L'Euro, la Coupe du monde, c'était que des matchs difficiles, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une occasion qu'ils ont mise, nous on en a eu plusieurs. Donc on reste serein, on sait à quoi s'attendre pour les prochains matchs".

Le milieu de terrain de Manchester United est aussi revenu sur le cas Karim Benzema qui n'a pas encore marqué depuis son retour en équipe de France : "Karim va marquer, qui va douter de lui ? Personne, surtout pas les Français. Il a des occasions, il est dans le jeu, il est performant, le but va venir tout seul. Le maillot ne sera jamais lourd à porter. Il faut juste soutenir nos joueurs et ne pas se poser de questions. Vous allez voir les prochains matchs".