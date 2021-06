Il a porté le maillot de l'Équipe de France à 65 reprises entre 1971 et 1983, et a notamment subi la défaite aux tirs aux buts à Séville contre l'Allemagne en 1982 (3-3, 4-5 t.a.b.). 29 ans plus tard, les successeurs de Marius Trésor vont une nouvelle fois défier la Nationalmannschaft pour leur premier match dans l'Euro 2021, ce mardi 15 juin à Munich (21h).

"La France est championne du monde en titre et finaliste de l'Euro (2016, ndlr), a rappelé l'ancien défenseur central. La pression est beaucoup plus sur les Allemands que sur l'équipe de France". Marius Trésor a décrit "une équipe bien structurée" et loué le travail de Didier Deschamps, "un entraîneur qui sait trouver les solutions".

"Les garçons ont soif de revanche", a-t-il par ailleurs estimé, soulignant le niveau relevé du groupe F où figurent les Bleus aux côtés des équipes d'Allemagne, de Hongrie et des champions d'Europe en titre portugais. "Il faut bien débuter cette Euro, je leur fais confiance", a conclu l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui se décrit comme "optimiste" avant l'entrée en lice française dans le tournoi et voit l'équipe de France remporter son premier match sur un score de 2-0.