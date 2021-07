Euro 2021 : le programme télé des demi-finales avec Italie-Espagne

Des quatre demi-finalistes de la précédente édition en France, il n'en reste aucun, des quatre derniers prétendants au sacre mondial, un seul, l'Angleterre. Exit le dernier carré de 2016 (Portugal, France, Allemagne, Pays de Galle), pas de continuité pour les Bleus, les Belges et les Croates.

Pour accompagner les Anglais dans ces demi-finales de l'Euro 2020 (repoussé d'un an), voilà une Italie renaissante, une Espagne rajeunie en reconquête et un Danemark imprévisible, sans doute porté par l'esprit d'un homme, Christian Eriksen. Après le malaise de leur meneur de jeu lors du premier match face à Finlande, les Danois ont su se relever pour avancer en conquérants.

Battus par la Finlande (1-0) dans un contexte émotionnel terrible puis par la Belgique (2-1), les joueurs de Kasper Hjulmand ont ensuite marché sur les Russes (4-1) puis sur les Gallois en 8es (4-0) avant de résister au retour des Tchèques (2-1).

Sur TF1 puis M6

Peuvent-ils désormais jouer les trouble-fête face à des Anglais à domicile et qui n'ont encaissé aucun but en cinq matches (1-0 contre la Croatie et la République tchèque, 0-0 contre l'Écosse, 2-0 contre l'Allemagne, 4-0 contre l'Ukraine) ? Cette deuxième demi-finale est à suivre mercredi 7 juillet (211h) sur beIN Sports 1 et M6, qui diffusera également la finale, dimanche 11 juillet (21h).

La première est proposé à la télévision par TF1 - en plus de beIN, seul diffuseur intégral de la compétition. Elle oppose deux nations historiques en pleine renaissance. Absente du Mondial 2018, l'Italie est en reconquête. Quant à la l'Espagne, elle veut renouer avec sa gloire passée, neuf ans après le dernier triomphe de la génération magique des Xavi et Iniesta.

L'Espagne insouciante, l'Italie invincible

C'était déjà contre l'Italie en 2012, et la finale avait tourné à la démonstration offensive espagnole (4-0). En 2021, les noms sur la feuille de match sont moins ronflants, mais c'est aussi parce qu'elle est insouciante que l'Espagne de Luis Enrique est dangereuse, dans le jeu - 5-0 contre la Slovaquie, 5-3 après prolongation contre la Croatie - comme aux tirs au but, exercice couronné de succès en quarts face à la Suisse (1-1 a.p., 3-1 t.a.b).

L'Italie, championne d'Europe en 1968, dispose aussi de sa génération montante et d'un patron fédérateur, en la personne de Roberto Mancini. "On vient de loin et on continue de progresser", a-t-il savouré après le quart de finale remporté contre la Belgique (2-1). Après ce match référence, les partenaires de Lorenzo Insigne surfent sur une série d'invincibilité de 32 matches, un record pour la Nazionale.

Euro : le programme télé des demi-finales

Mardi 6 juillet (21h) :

Italie - Espagne à Wembley sur TF1 et beIN Sports 1



Mercredi 7 juillet (21h) :

Angleterre - Danemark à Wembley sur M6 et beIN Sports 1



Finale dimanche 11 juillet à 21h sur M6