Euro 2021 : Eriksen va se faire implanter un défibrillateur automatique

Victime d'un arrêt cardiaque à la 42e minute du match Danemark-Finlande samedi 12 juin, Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur automatique, a annoncé ce jeudi 17 juin la Fédération danoise via un communiqué.

C'est suite à des examens du cœur que la décision a été prise par le médecin et les équipes du staff médical de la sélection, en accord avec le joueur de 29 ans :"Après que Christian ait passé plusieurs examens du cœur, il a été décidé qu'il devra porter un défibrillateur automatique implantable. L'appareil est nécessaire après une attaque cardiaque en raison de perturbations du rythme. Christian a accepté la solution et le plan a été validé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement."

Ancien joueur du club anglais de Tottenham et actuellement en Italie, du côté de l'Inter Milan, l'avenir de la carrière professionnelle de Christian Eriksen est très incertain. Par le passé, des joueurs comme Lilian Thuram ou encore Steve Savidan avaient mis un terme à leur carrière après que des anomalies cardiaques leur avaient été détectées.