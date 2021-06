Euro 2021 : "J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué", s'excuse Mbappé

Il est le symbole d'une équipe de France fébrile, en manque de confiance et désemparée. Kylian Mbappé a réagi sur son compte Twitter ce lundi soir, quelques heures après l'élimination des Bleus face à la Suisse, en huitièmes de finale de l'Euro 2021 (3-3, 5 tab à 4). L'attaquant des Bleus a manqué son tir au but, scellant le sort de l'équipe de France.

"Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant", a écrit Kylian Mbappé lundi soir.

"Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse", poursuit-il.

Le Français a reçu le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps : "Personne ne peut lui en vouloir, à partir du moment où il prend la responsabilité, ça peut arriver, donc évidemment qu'il est très marqué". La légende brésilienne Pelé, qui avait chaleureusement félicité le Français après le sacre mondial de 2018, lui a également délivré un message de réconfort. "Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d'un nouveau voyage", a-t-il écrit sur Twitter.