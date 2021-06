"Mbappé a raté son Euro, mais ce n'est pas le coupable idéal", estime Silvestro

Sissoko et Pavard tentent de consoler Mbappé le 28 juin 2021 à Bucarest

Réveil difficile ce mardi matin pour les amateurs du ballon rond. L'Équipe de France de football a quitté l'Euro 2020 lundi 28 juin après sa défaite face aux Suisses, lors des huitièmes de finale de la compétition. Menés 1-0 lors de la première mi-temps, les Bleus sont revenus dans le jeu avec un doublé de Karim Benzema. Puis un troisième but de Paul Pogba, avant d'être rattrapés par l'équipe adverse et de finalement perdre aux tirs au but, après l'échec de Kylian Mbappé.

"Mbappé a raté son Euro, mais ce n'est pas le coupable idéal", réagit le journaliste RTL Éric Silvestro au lendemain de la défaite. Selon lui, le joueur doit "lui aussi se remettre en question", même si "son Euro n'a pas été si mauvais dans le jeu". "On a vu de très très grosses défaillances", poursuit celui qui estime que l'Équipe de France "a perdu sa solidité, son assise".

Didier Deschamps a lui aussi surpris le journaliste. Le sélectionneur de l'Équipe de France "a été tout sauf pragmatique depuis le début de la préparation", juge Éric Silvestro, selon qui la situation "ne s'est pas goupillée comme il le souhaitait". Pour lui, une chose est sûre : "on n'a pas reconnu Didier Deschamps, on n'a pas reconnu l'équipe de France", non seulement lors de ce match, mais aussi depuis le début de l'Euro.