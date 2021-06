Didier Deschamps et Lucas Digne le 23 juin 2021 à Budapest

Les bleus affronteront la Suisse demain, à partir de 21 heures à Bucarest. Les interrogations sur la composition de l'équipe sont réelles, tandis que l'infirmerie s'est remplie ces derniers jours. Si Lucas Digne espère revenir sur le terrain avant la fin de la compétition, il devrait bien être forfait demain. Lucas Hernandez est pour sa part toujours blessé au genou. Résultat : Didier Deschamps étudie tous les scénarios possibles, et notamment l'hypothèse d'une nouvelle défense à trois.

En effet, l'entraîneur des bleus veut pouvoir parer à toute éventualité, et même si le staff médical est confiant, Lucas Hernandez devrait pouvoir tenir sa place lundi. Le forfait quasi-certain de Lucas Digne peut obliger d'autres joueurs à dépanner au poste de défenseur latéral gauche, une mission dont s'est plutôt bien chargé Adrien Rabiot face au Portugal, mais Presnel Kimpembe lui aussi pourrait avoir le profil. "Les joueurs ne sont pas forfaits, en tout cas jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas le cas. Et ouais, si le coach a besoin, si l'équipe a besoin, je me tiendrais à disposition de l'équipe", a-t-il assuré.

Difficile toutefois de prendre le risque de démanteler le duo Kimpembe-Varane qui offre des garantis au coeur de la défense. Didier Deschamps pourrait donc opter pour un changement radical de système de jeu : une défense à trois, renforcée par le Barcelonais Clément Lenglet. La formule a été testée hier à l'entraînement, de quoi brouiller les pistes aussi pour l'adversaire suisse. Jusqu'au dernier moment, les bleus feront durer le suspens.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - L'inquiétude face au variant Delta grandit en France : deux cas de contamination ont été détectés dans le Gers chez des patients décédés. Ils n'étaient pas vaccinés et avaient des facteurs de risque.



Strasbourg - Un séisme de magnitude 3,9 a secoué la ville hier matin, avant une réplique cinq minutes plus tard. Un évènement classé comme provoqué par l'activité humaine, plusieurs mois après l'arrêt d'un projet de géothermie.

États-Unis - Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Miami s'alourdit avec cinq morts désormais. 156 personnes restent portées disparues. Un rapport sur l'état du bâtiment avait noté dès 2018 des dommages structurels majeurs.