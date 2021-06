Euro 2021 : 3 infos à savoir sur la Suisse, qui affrontera la France en 8es de finale

Grâce à sa 1ère place dans le groupe F, validée après le match nul obtenu contre le Portugal (1-1), l'équipe de France évite un choc dès les 8es de finale. Les Bleus affronteront, le lundi 28 juin à Bucarest (21h), la sélection suisse, 3ème du groupe A.

Sur papier, la Nati ne devrait pas poser beaucoup de difficultés aux joueurs de Didier Deschamps. Dans une poule équilibrée, les Suisses ne se sont pas montrés toujours convaincants. Accrochés par le Pays de Galles de Gareth Bale lors de leur match d'ouverture dans la compétition (1-1), ils ont ensuite subi les foudres d'une Italie en pleine forme lors de la deuxième rencontre (0-3).

Les hommes de Vladimir Petković ont cependant fini en force, dominant une sélection turque en difficulté pour arracher leur première victoire (3-1) et valider un billet pour les 8es de finale. Un retour en grâce pour cette sélection qui avait enchaîne six victoires consécutives avant le début de l'Euro grâce à un jeu ambitieux et un esprit offensif affiché qui leur a notamment permis d'infliger une défaite 7-0 au Liechtenstein le 1er juin.

1. Le joueur à suivre : Xherdan Shaqiri

Derrière deux attaquants de pointe, Seferovic et Embolo, un homme se charge de l'animation offensive helvète : Xherdan Shaqiri. Trapu, fort, ce joueur d'origine albanaise sait aussi faire parler sa technique pour orienter le jeu de son équipe. En difficulté avec son club, Liverpool, l'ancien du Bayern Munich paraît métamorphosé sous les couleurs suisses. La défense française devra se montrer particulièrement vigilante quant à sa qualité de frappe, mise en avant par son doublé contre la Turquie

Loin d'être l'équipe d'un seul homme, la Suisse s'appuie également sur d'autres joueurs de renoms. On peut notamment citer Granit Xhaka, milieu de terrain à Arsenal et capitaine de la Nati, ou encore Ricardo Rodriguez, arrière gauche passé par Wolfsburg et l'AC Milan.

2. Les 26 joueurs sélectionnés

Pour disputer cette Euro 2021, Vladimir Petković a convoqué la liste suivante :

Gardiens de but (3): Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Défenseurs (10): Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Girondins de Bordeaux), Eray Cömert (FC Bâle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (OGC Nice), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino FC), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (FC Bâle)

Milieux (9): Christian Fassnacht (Young Boys Berne), Edimilson Fernandes (FSV Mayence), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Djibril Sow (Eintracht Francfort), Ruben Vargas (FC Augsburg)

Attaquants (4): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Liverpool FC), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne), Steven Zuber (Eintracht Francfort)

3. Les performances contre la France

Si les sélections française et suisse ne sont a priori pas du même niveau, la Nati a souvent eu fière allure face aux Bleus. Historiquement, le bilan est d'ailleurs plutôt équilibré : sur 38 matches disputés, 16 ont été remportés par la France, 12 par la Suisse, 10 se sont clôturés par un match nul.



Leur dernière confrontation s'était soldée par un match nul et vierge (0-0), lors de la 3ème journée de la phase de poule de l'Euro 2016. L'enjeu était cependant bien moindre que celui du match de lundi : la France était déjà qualifiée pour les 8es et assurée de terminer 1ère de son groupe. Les deux équipes s'étaient aussi rencontrées à la coupe du monde 2014. Un bon souvenir pour la France, qui l'avait largement emporté (5-2), et pour Karim Benzema en particulier, auteur d'un but et deux passes décisives.