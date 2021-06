Les 36 matches du premier tour terminés, place aux 8es de finale dans cet Euro avec leur lot de dramaturgie, le retour à la maison en cas de défaite, l'arrivée de la prolongation, des potentielles loteries des tirs au but. 1re de son groupe devant l'Allemagne et le Portugal, l'équipe de France va se frotter au 3e du groupe A, la Suisse, lundi 28 juin (21h) à Bucarest. Une rencontre à suivre sur TF1 et beIN Sports.

Pour le reste, autant le souligner d'entrée, celles et ceux qui ne sont pas abonnés à beIN, seul diffuseur intégral de la compétition, vont manquer trois des huit 8es au programme : Pays de Galles - Danemark samedi 26 juin (18h), Pays-Bas - République tchèque dimanche 27 juin (18h) et Croatie - Espagne lundi 28 juin (18h).

M6 et TF1 se sont partagés les quatre affiches restantes. Pour la 6, Italie - Autriche samedi 26 juin (21h) et le choc Belgique - Portugal dimanche 27 juin (21h), pour la 1 les deux matches de mardi 29 juin Angleterre - Allemagne (18h) et Suède - Ukraine (21h). Les quarts sont programmés les vendredi 2 et samedi 3 juillet, les demies les mardi 6 et mercredi 7 juillet, la finale le dimanche 11 juillet à 21h.

Euro : le programme des 8es de finale

Samedi 26 juin :

18h00 : Pays de Galles - Danemark à Amsterdam sur beIN 1

21h00 : Italie - Autriche à Londres sur M6 et beIN 1

Dimanche 27 juin :

18h00 : Pays-Bas - République tchèque à Budapest sur beIN 1

21h00 : Belgique - Portugal à Séville sur M6 et beIN 1

Lundi 28 juin :

18h00 : Croatie - Espagne à Copenhague sur beIN 1

21h00 : France - Suisse à Bucarest sur TF1 et beIN 1

Mardi 29 juin :

18h00 : Angleterre - Allemagne à Londres sur TF1 et beIN 1

21h00 : Suède - Ukraine à Glasgow sur TF1 et beIN 1

Euro 2021 : le tableau final Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP