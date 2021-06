En 2018, Kylian Mbappé confirmait les espoirs placés en lui en enchaînant les bonnes performances contre les plus grandes sélections à 19 ans seulement lors de sa première Coupe du monde. Auteur de quatre buts au cours de la compétition, le natif de Bondy a impressionné, tant par sa justesse technique que par sa vitesse dans ses courses.

Une rapidité qui lui a d'ailleurs valu un surnom dans le groupe champion du Monde. "Comme il est monté à 37 kilomètres/heure, on l'a appelé 37", explique son ancien coéquipier Florian Thauvin, non retenu dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2021, dans le documentaire M6 Kylian Mbappé : les secrets d'un surdoué, "on avait jamais vu ça".

L'ancien marseillais fait ici référence à une pointe de vitesse identifiée lors du huitième de finale de la coupe du Monde contre l'Argentine. Mbappé a de nouveau été flashé lors de cet Euro 2021. Lors de la victoire française contre l'Allemagne dans la première journée de la compétition, l'attaquant a atteint la vitesse de 37,5 kilomètres/heure, déposant le défenseur central allemand Mats Hummels.



