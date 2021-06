Euro 2021 : la Croatie arrache son billet pour les huitièmes, l'Écosse éliminée

Une victoire à l'arraché. Les Croates ont foudroyé l'Écosse ce mardi 22 juin à Glasgow 3 buts à 1. Un score qui fait remonter la Croatie 2e du groupe D, mené par l'Angleterre, et la qualifie en huitièmes de finale de cet Euro 2021.

Sous la menace d'une sortie prématurée du tournoi, les Croates s'en sont remis à Luka Modric, ballon d'or 2018, pour renverser les Écossais. Ces derniers les tenaient en échec 1-1 à la pause, condamnant les deux équipes à l'élimination. Modric a alors pris les choses en main dans la seconde période en marquant d'une extraordinaire frappe de l'extérieur en pleine lucarne, et la Croatie était qualifiée (2-1, 62e).

Luka Modric a enfoncé le clou ensuite en déposant un corner parfait sur la tête de Perisic, un autre des héros du Mondial 2018. Il offre ainsi le 3e but (3-1, 77e) à la Croatie et la place 2e de sa poule derrière l'Angleterre. Les Écossais, eux, devaient faire sans Billy Gilmour, testé positif au Covid, et qui avait sans doute été l'un des meilleurs de son équipe depuis le début du tournoi. Le pays n'ira pas plus loin.