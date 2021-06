Euro 2021 : couleurs arc-en-ciel, maillot ukrainien... Quand la politique s’invite sur le terrain

Pour certains, les compétitions sportives sont aussi l’occasion de s’exprimer sur des sujets comme le racisme, la tolérance ou la politique. D’autres, et c’est le choix qu’a fait l’UEFA, considère que le sport se doit de rester neutre. L'instance européenne du football explique d’ailleurs dans un communiqué : "de par ses statuts, l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre", justifiant sa neutralité face à certains sujets.

Ainsi, alors que la France se prépare à affronter le Portugal mercredi 23 juin, de l’Euro fait face à un nouveau débat, cette fois-ci entre l’Allemagne et l’UEFA sur la possibilité ou non d’illuminer le stade de Munich, l'Allianz Arena, aux couleurs de l’arc-en-ciel lors du match Allemagne-Hongrie. Retour sur les polémiques qui sous-tendent les matchs depuis le début du tournoi.

Avant même que la compétition ne démarre le 11 juin dernier, déjà des débats avaient lieu. Ainsi, à quelques jours de l’ouverture des matchs, la Russie avait porté plainte auprès de l’UEFA signifiant que le maillot de l’Ukraine n’était pas conforme : des slogans "gloire à l’Ukraine, gloire aux Héros" inscrits ainsi qu’une carte de l’Ukraine dessinée sur le devant.

Maillot ukrainien : le slogan retiré, la carte reste

Problème selon les Russes car la carte comprend la Crimée, région annexée en 2014 par la Russie et des territoires situés à l’Est contrôlés par des séparatistes pro-russes. De même, les slogans sont une référence à un chant patriotique déjà repris en 2014 lors de manifestations dans la capitale qui avait abouti à l’éviction du Président.

Face à cela, l’UEFA s’est inclinée et a demandé que le slogan soit retiré des maillots de l’équipe : "après une analyse plus approfondie, ce slogan figurant à l'intérieur du col de la tunique ukrainienne est clairement de nature politique et doit donc être retiré (...) en vue des matchs de compétition". La carte, quant à elle, est restée. L’explication de l’instance : ce sont les frontières reconnues internationalement.

Un brassard arc-en-ciel pour la "bonne cause"

Depuis le début de la compétition, lors des deux matches joué par son équipe, Manuel Neuer, capitaine de l’Allemagne, a endossé un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+. Le capitaine se justifie en expliquant le porter dans le cadre du "Pride Month", mois des fiertés qui prône l’ouverture sexuelle et identitaire.

Pourtant, cela n’a pas plu à l’UEFA puisque le 20 juin une enquête est ouverte, pour finalement être refermée quelques jours plus tard. L’instance a tranché : "L'arc-en-ciel était considéré comme un signe de l'équipe en faveur de la diversité et donc effectué pour la 'bonne cause'". L’équipe allemande a donc été exemptée d’amende.

Neutralité

Et pourtant, alors que le match Allemagne-Hongrie se prépare, l’instance a refusé que le stade de Munich soit illuminé aux couleurs LGBTQ+, en signe de protestation à la politique homophobe du président hongrois Viktor Orban, et en notamment la dernière loi adoptée au du parlement interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des jeunes.



Un geste jugé trop politique par l’UEFA. La décision a d'ailleurs été dénoncée par plusieurs politiques, notamment Emmanuel Macron et Angela Merkel. L’UEFA prône la neutralité, mais parfois, c’est en voulant rester neutre en toute circonstance que l’on prend position.