Euro 2021 : pourquoi les Bleus doivent terminer 1ers du groupe F

L'heure du verdict dans le groupe F approche. Huit jours après sa victoire en mode combat face à l'Allemagne à Munich (1-0) et quatre après un résultat nul face à la Hongrie à Budapest (1-1) décevant dans le contenu mais pas sur le plan comptable, les Bleus se frottent au Portugal, mercredi 23 juin (21h), toujours à la Puskas Arena dans la capitale hongroise.

Avec 4 points, les hommes de Didier Deschamps sont déjà assurés de se qualifier pour les 8es de finale en tant que meilleurs 3es de groupe. Mais après deux journées, ce sont bien eux qui pointent en tête de leur poule avec une longueur d'avance sur les Allemands et les Portugais - les Hongrois comptent 1 point -, et ils ont tout intérêt à conserver cette 1re place, soit en gagnant, soit avec un match nul conjugué à un autre score de parité entre l'Allemagne et la Hongrie à Munich à la même heure.

Sortir vainqueur d'un tel groupe dit "de la mort" avec les champions du monde 2014 et les champions d'Europe 2016, ce serait déjà envoyer un message au reste de la concurrence, rappeler que les champions du monde en titre ont encore faim, veulent préserver un statut. Terminer 1er, c'est pour également s'offrir un menu, sur le papier, plus digeste en 8e de finale. En clair, jouer la Suisse ou l'Ukraine plutôt que l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique.

La possibilité d'éliminer le Portugal

Toutefois, cet avantage théorique ne saute pas forcément aux yeux du capitaine Hugo Lloris : "Qu'on soit 1ers, 2es ou 3es, de toute façon si on veut aller au bout de cette compétition il y aura d'autres défis face à des grandes nations. On ne peut pas calculer nos efforts ou le résultat à venir".

Battre le Portugal donc, voire le battre largement, pour l'empêcher de figurer parmi les meilleurs quatre meilleurs 3es sur six également qualifiés pour les 8es. Éliminer ainsi le tenant du titre et donc un prétendant à la victoire finale. Une source de motivation supplémentaire dont n'a pas besoin Didier Deschamps, du moins officiellement : "Sincèrement, non. Les intentions qui sont les nôtres, c'est de penser à nous et aller chercher le mieux possible".

Aller chercher un deuxième succès en trois matches pour se gorger de confiance, et démarrer une nouvelle compétition dans laquelle les compteurs sont remis à zéro avec des matchs à la vie à la mort à partir de samedi 26 juin. Les Bleus disputeront, eux, leur 8e dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 juin.