Euro 2021 : l'UEFA a-t-elle le droit de faire modifier le maillot de l'Ukraine ?

Dimanche 13 juin à 21h se déroulera à l’Amsterdam Arena, le match Pays-Bas-Ukraine. N’hésitez pas à le regarder, même cinq minutes, et même si vous n’aimez pas le foot. Le plus intéressant dans cette rencontre ce sera le maillot de l’Ukraine.

Les couleurs de ce pays sont inchangées : c’est toujours le jaune. Celui de l’Euro 2021 présenté dimanche dernier n’échappe pas à la tradition, mais avec quelques petites choses en plus. En effet, sur le devant du maillot, figure un tracé de l’Ukraine ainsi que les slogans "Gloire à l’Ukraine, Gloire aux héros".

Si personne n’y fait attention sur le moment, à Moscou, ça tique. En effet, le tracé de l’Ukraine inclut la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que les territoires de l’est contrôlés par des séparatistes pro-russe. Les slogans sont issus d’un chant patriotique qui avait repris place Maïdan lorsqu’un soulèvement populaire avait évincé le président soutenu par le Kremlin. Mardi 8 juin, la Russie a donc porté plainte officiellement pour changer ce maillot et l’UEFA a obtempéré en demandant d’enlever les slogans. L'Ukraine peut néanmoins garder la carte du pays, surtout pas de vague.

Le maillot déjà approuvé par l'UEFA

Si dans le règlement de l’instance internationale de foot rien n'indique que l'UEFA a le droit de faire modifier les maillots de football, il est précisé que toutes les décisions prises par l’UEFA au cours de la procédure d’approbation de l’équipement sont définitives. Or, ce maillot avait été approuvé. Il est devenu d’un coup trop polémique...

Dans ce même règlement, l’instance du football explique qu’aucun équipement ne doit "porter atteinte à la décence commune ou transmettre des messages politiques, religieux ou liés à la race". Et de fait, ce maillot est devenu politique, puisqu'immédiatement après la plainte lancée par la Russie, l’ambassade américaine de Kiev a publié sur les réseaux sociaux ce message : "On adore ce nouveau look. Gloire à l'Ukraine ! #LaCriméeestukrainienne". Sur Facebook, le président ukrainien pose aussi avec le maillot.

L’Ukraine négocierait encore pour ne pas changer son maillot. Maintenant le scénario redouté par tous, c’est que les deux équipes jouent bien et que l’Ukraine et la Russie se retrouvent sur la pelouse. Ce ne serait possible qu’à partir des quarts de finale, bonne ambiance.

Ce n'est pas la première fois que les maillots servent de message politique. C’est même un classique. Le foot, sport populaire, filmé sous tous les angles, où se mélangent mythologie et finance, peut devenir un lieu de revendication politique. Ainsi la Fifa n’aime pas quand l’équipe d’Irlande brode sur son maillot la date 1916, pour le centenaire de l’indépendance du pays, ou quand, en 1990, l’équipe de Yougoslavie devient croate avec un maillot à damiers. Le FC géopolitique est toujours champion.