Euro 2021 : l'itinéraire de Jules Koundé, de Landiras à l'équipe de France

Avant que Didier Deschamps n'annonce sa liste de joueurs pour l'Euro 2021, la présence de Jules Koundé était tout sauf garantie. Le défenseur du FC Séville, 22 ans, n'avait encore jamais été convoqué à un rassemblement de l'équipe de France. Si sa présence dans le groupe français avait été évoquée au mois de mars, le sélectionneur avait finalement décidé de le laisser à la disposition de l'équipe Espoirs.

"On le suit depuis un bon moment, expliquait Didier Deschamps lors de l'annonce de sa liste, le 19 mai. Au-delà de sa qualité, le fait d’avoir cette polyvalence est intéressant aussi parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer". Une polyvalence qui joue déjà en sa faveur. Plutôt utilisé comme défenseur central en Espagne, il suppléera un Benjamin Pavard en difficulté lors du dernier match contre l'Hongrie (1-1), ce mercredi 23 juin (21h) face au Portugal.

Né à Paris en 1998, c'est en Gironde, et plus particulièrement à Landiras près de Bordeaux que Jules Koundé fait ses premiers pas de footballeur. À partir de ses huit ans, il est licencié dans des petits clubs du département puis intègre, en 2013, le centre de formation des Girondins de Bordeaux.

"Sa première licence, c'était en 2005. Il n'aimait déjà pas perdre. Lorsqu'il perdait, il voulait jouer goal pour éviter de prendre un autre but", se rappelle Michel, président de la Fraternelle de Landiras, qui garde dans son bureau une photo du petit Jules aux cheveux bouclés. "Dès ses 4 ou 5 ans, il avait toujours un ballon de foot sous le bras", se rappelle le maire du village.

La première licence de Jules Koundé avec la Fraternelle Landiras. Crédit : Denis Granjou / RTL

Un joueur suivi par le Real Madrid

Si la France va découvrir Jules Koundé, l'Espagne le connaît déjà très bien. Le Real Madrid songerait, selon le journal sportif espagnol Marca, à enrôler le défenseur pour suppléer au départ de son capitaine Sergio Ramos, annoncé quant à lui du côté du PSG.

La comparaison avec Sergio Ramos, qui a lui aussi joué à Séville avant de rejoindre le club de la capitale espagnole, est d'ailleurs fréquente en Espagne. "Jules n'a que 21 ou 22 ans. C'est un joueur très jeune, qui a beaucoup de talent, assure son entraîneur en club, Julen Lopetegui. Au-delà des capacités physiques et techniques nécessaires au haut niveau, qui est si exigeant, la chose la plus importante, c'est le mental. Il doit continuer à grandir et à apprendre. Plus on le laissera tranquille, plus il évoluera et apprendra".