Euro 2021 : des supporters des Bleus confondent Bucarest et Budapest et ratent le match

C'est une bourde qui les a privés d'un match de l'Euro 2021. Six supporters français ont raté la rencontre des Bleus face à la Hongrie samedi dernier (1-1) en confondant les villes de Bucarest et Budapest, toutes deux hôtes de la compétition.

Ils devaient assister à la rencontre entre la France et la Hongrie samedi 19 juin, mais ont finalement regardé le match dans un bar en Roumanie. Les six Français se sont rendu compte trop tard qu'ils n'avaient pas atterri dans le bon pays, lorsqu'un journaliste roumain, étonné de leur présence, est venu les interviewer. Ces collègues de travail, d'une entreprise d'informatique, ont confondu les supporters ukrainiens, présents à Bucarest pour suivre le match de leur équipe deux jours plus tard face à l'Autriche, avec les supporters hongrois.

"Depuis l'aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu'il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. Nous les avons suivis. On s'est dit que s'il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s'inquiéter. Nous n'avons jamais pensé qu'ils étaient Ukrainiens", a confié l'un des supporters au journal roumain Journalul national, relayé par Le Dauphiné.

Une fois conscients de leur erreur, les six Français ont vérifié leurs billets : trois étaient à destination de Budapest et trois autre pour Bucarest. "J'ai réservé tous les billets d'un coup. Comment nous en donner trois ici et trois là-bas ? Et la malchance est que nous arrivions tous ici et pas là-bas", a déploré un autre membre du groupe. Toutefois, dans leur malheur, les six supporters ont toujours une chance de voir jouer les Bleus. En effet, si ces derniers se qualifient ce mercredi soir face au Portugal, leur huitième de finale se jouera alors lundi à Bucarest. Les collègues attendent donc avec impatience le résultat du match de ce soir, afin de connaître le programme de leurs prochains jours.