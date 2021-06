publié le 07/06/2021 à 08:04

En football, J-4 avant l'ouverture de l'Euro 2021. L'équipe de France, championne du monde, est la grande favorite de la compétition, notamment parce qu'elle aligne une attaque de rêve avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et désormais Karim Benzema. Pourtant, Michel Platini, en vieux briscard du foot, préfère rester prudent.

"Ce sont les favoris de l'Euro parce que c'est une équipe très complète, probablement la plus complète de toutes, en plus de grandes individualités", a déclaré l'ex-patron français du football européen au micro de M6. "Tout le monde pense qu'ils vont gagner", poursuit-il. "Cela ne va pas être simple, ce n'est pas sûr qu'ils gagnent", tempère cependant Michel Platini. Selon lui, "il faut que les planètes soient alignées et là ça se complique".

L'entrée en lice des Bleus dans cette compétition, qui va durer du 11 juin au 11 juillet et prendra place dans 11 pays, est prévue mardi 15 juin. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront l'Allemagne pour leur premier match de l'Euro.

