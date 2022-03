Éric Cantona : son "geste totalement fou" qui a entaché sa carrière

Le 25 janvier 1995 lors du match de Manchester United contre Crystal Palalce au bout de 45 minutes de jeu, ni Éric Cantona ni personne n’a marqué le moindre but. Et 4 minutes seulement après le début de la deuxième mi-temps, Cantona, excédé, bouscule un défenseur de Crystal Palace. L’homme tombe à terre et en rajoute.

Éric Cantona écope d’un carton rouge. Direction les vestiaires sous les huées du public adverse. Au passage, il cherche son entraîneur du regard, Sir Alex Ferguson, qui l’ignore en mâchant frénétiquement son chewing-gum. Soudain, alors qu’il passe devant lui, un supporter de Crystal Palace l’insulte : "Enculé de bâtard de Français !"

Perdant l’équilibre sur la balustrade, Éric Cantona se redresse et lui assène encore un coup de poing. La scène aura duré quelques secondes à peine, mais les caméras n’auront pas loupé une miette de la séquence et le dérapage du numéro 7 de Manchester United fera bientôt le tour du monde, et le bonheur des tabloïds anglais. À l'époque, cette agression du joueur sur un supporter anglais, était le deuxième événement le plus couvert dans l'histoire des médias Outre-Manche, après la mort de Kennedy.

"L'enfant terrible du football français"

Quand il arrive en Angleterre, les journaux anglais le surnomment "Le French Enfant Terrible et oui c'était l'enfant terrible du football français", explique Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de L'Équipe, au micro de Flavie Flament dans Jour J.



"Il avait déjà une réputation, quelques dérapages, quelques incidents. Pêle-mêle, il avait jeté son maillot à terre après un match contre Marseille. Il avait traité le sélectionneur français Henri Michel de 'sac à merde'. ll s'était chauffé avec des arbitres, il s'était battu avec des coéquipiers. Donc il avait un passé et un passif qui expliquent d'ailleurs le fait qu'il ait dû s'exiler en Angleterre parce qu'il était persona non grata dans le football français", poursuit-il.

Le 25 janvier 1995, il a mis sa carrière en péril avec ce coup de pied. "Il risquait la fin de sa carrière, la fin d'une histoire magnifique avec Manchester United car il avait déjà été deux fois champion en Angleterre avec Manchester United", raconte Jean-Philippe Leclaire. "Il a tout mis en danger sur un geste totalement fou, totalement inconsidéré. D'ailleurs, lui-même l'a avoué des années après (...) il disait que le lendemain matin quand il s'était réveillé il n'était pas fier de tout ça", précise le directeur adjoint de L'Équipe.

Il s'en sort mieux que prévu

Deux mois plus tard, Éric Cantona est jugé et le 23 mars sur 1995, on apprend sur RTL qu'il est libéré. Le tribunal l'avait condamné à deux semaines de prison ferme et 500 livres d'amende, mais son avocat a immédiatement fait appel et il a retrouvé la liberté après quelques heures de détention dans une cellule de tribunal. "Il aura simplement une peine de travaux d'intérêt général, 120 heures, mais il a vraiment échappé de peu à la prison. C'était une question d'heures, il a failli passer la nuit en prison et pour son image ça aurait été dévastateur", conclut Jean-Philippe Leclaire.

