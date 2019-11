publié le 17/11/2019 à 21:09

Fin de la disette offensive en équipe de France pour Antoine Griezmann. Après sept matches consécutif sans marquer depuis le 2 juin et un amical face à la Bolivie à Nantes, le numéro 7 des Bleus a retrouvé le chemin des filets, dimanche 17 novembre en Albanie (0-2), lors de la dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Mais avant de signer son 30e but sous le maillot frappé du coq, soit autant que Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, "Grizou" a d'abord été à l'origine de l'ouverture du score dès la 8e minute. Après une faute sur le revenant Benjamin Mendy sur le côté gauche, il a frappé du gauche le coup franc.



Corentin Tolisso a surgi au premier poteau pour placer une tête imparable (8e minute). C'est le premier but en 20 sélections de l'ancien milieu de Lyon, au Bayern Munich depuis 2017.

Griezmann a doublé la mise à la 35e minute, du droit, sur un centre de la gauche du latéral... droit Léo Dubois.