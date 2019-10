Équipe de France : "On m’avait enterré", confie Steve Mandanda

publié le 14/10/2019 à 16:47

Steve Mandanda a attendu d’honorer son retour en Bleu en Islande (victoire de la France 0-1), vendredi 11 octobre, avant d’accepter de s’exprimer. Voilà plus d’un an qu’il n’avait plus gardé les buts de l’équipe de France (lors du Mondial 2018 face au Danemark), et plus de six mois qu’il n’avait pas été sélectionné par Didier Deschamps, un entraîneur "avec qui il a tout gagné à l’Olympique de Marseille comme en sélection", rappelle-t-il.

Son ressenti après cette 29e sélection ? "Il y avait beaucoup de plaisir parce que je reviens de loin. S’il y a quelques mois on avait dit que j’allais jouer ce match là, pas grand monde n’aurait mis une pièce dessus. Mais j’ai beaucoup travaillé, je n’ai pas lâché, j’y ai cru. On ne s’habitue pas à ce que l’équipe de France ce soit terminé".

En quelques jours, tout s’est enchaîné. "Le football va très vite. Je suis bien placé pour le dire parce qu’il y a quelques mois j’étais enterré". Une convocation pour récompenser son beau début de saison avec l’Olympique de Marseille. Une titularisation, à la suite de la blessure d’Hugo Lloris. "Je prends ce qu’il y a à prendre avec un maximum de plaisir".

L’une des raisons de ce retour en grâce à 34 ans ? La perte de quelques kilos superflus l’été dernier. Avant cela, il y a eu des critiques sur sa condition physique, qui l’ont évidemment touché : "l'être humain n’aime pas les railleries, les moqueries, mais la remise en question a été faite cet été".

Son objectif est-il désormais de participer à l’Euro 2020 ? "Pour vous, ça ne l’était pas. Pour moi, ça n’est pas que ça le redevient, ça a toujours été un objectif". Les Bleus disputeront l’Euro s’ils battent la Turquie lundi 14 octobre (20h45, à suivre sur M6). Steve Mandanda gardera une nouvelle fois les buts au Stade de France. L’histoire d’une jolie renaissance.