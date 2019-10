publié le 10/10/2019 à 21:27

"Je suis actuellement le numéro 1" au poste d’arrière-droit, déclare Benjamin Pavard. Le défenseur international de 23 ans ne fait pas preuve d’arrogance, mais part d’un simple constat.

Depuis le Mondial 2018 (et son "missile" contre l’Argentine en 8ème de finale), le latéral a été titularisé lors de 11 des 13 matches de l'Équipe de France. Benjamin Pavard n’a cédé sa place à Léo Dubois que lors des deux matches les moins importants des deux derniers rassemblements.

Léo Dubois ou Djibril Sidibé (qui remplace le Lyonnais, blessé) peuvent espérer bousculer la hiérarchie. C’est classique et Benjamin Pavard en a conscience : "Il y a toujours le numéro 2 qui pousse, il ne faut pas que je me mette de pression particulière (…) je continue à bosser pour que le numéro 2 reste le numéro 2, et que je reste le numéro 1".

"Mettre l’Islande encore plus derrière"

Une sérénité renforcée par son positionnement dans son nouveau club, le Bayern Munich : lui qui évoluait en défense centrale la saison passée à Stuttgart, joue désormais à droite dans le club bavarois, comme en équipe de France. "Ça se passe vraiment très bien au Bayern, je m’épanouis", confie-t-il.

Le défenseur devra montrer autant de confiance sur le terrain lors des prochains matches des Bleus, ce vendredi en Islande et lundi face à la Turquie (20h45 sur M6). "Si on gagne, on met l’Islande encore plus derrière. Et après la Turquie, on a perdu là-bas, on a fait un non match, on aura à cœur de se racheter devant notre public".