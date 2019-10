France-Turquie : découvrez la compo probable des Bleus

publié le 14/10/2019 à 14:51

Balle de match pour les Bleus. En convertissant sa balle de break en l'Islande (0-1) trois jours plus tôt, l'équipe de France s'est offert une première occasion de décrocher sa place parmi les 24 participants à l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Une victoire face à la Turquie au Stade de France, lundi 14 octobre (20h45) et le billet sera dans la poche, avant même les deux derniers matches dans les éliminatoires, face à la Moldavie et en Albanie les 14 et 17 novembre.

Après sept journées dans la poule H, Français et Turcs partagent la 1re place avec 18 points. L'Islande en compte 12, l'Albanie 9, Andorre et la Moldavie 3. Même avec un nul, les Bleus peuvent valider leur présence au tournoi continental si l'Islande ne bat pas Andorre à domicile. En cas de succès face à la Turquie, les Champions du Monde feront en outre un grand pas vers la 1re place du groupe, importante pour le prochain tirage au sort de l'Euro.

Par rapport au 11 de départ aligné à Reykjavik vendredi 11 octobre, Didier Deschamps devrait procéder à deux changements. Ménagé, le latéral gauche Lucas Hernandez devrait reprendre sa place et renvoyer Lucas Digne sur le banc des remplaçants. Devant lui, Thomas Lemar est pressenti à la place de Blaise Matuidi, qui reculera au milieu avec Corentin Tolisso.

Giroud toujours là

Hugo Lloris forfait, Steve Mandanda va enchaîner dans les buts - avec le Marseillais, la France n'a perdu aucun de ses neufs derniers matches. Olivier Giroud se dirige lui aussi vers une deuxième titularisation en deux matches en dépit de son faible temps de jeu en club. Si ce 11 se confirme, ce serait le même que celui qui a débuté face à l'Albanie (4-1) en septembre, avec Kingsley Coman à droite à la place de Kylian Mbappé et Antoine Griezman en meneur de jeu.

France-Turquie : le 11 de départ probable des Bleus

Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud