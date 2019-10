"On refait le match" spécial Eugène Saccomano

publié le 12/10/2019 à 20:30

L’âme de "Sacco" a plané dans le studio RTL samedi 12 octobre entre 18h30 et 20h. Autour de Christian Ollivier, chef du service des sports de la station, se sont retrouvés les piliers historiques de "On refait le match" version Eugène Saccomano : Pascal Praud, Gilles Verdez, Francesca Antoniotti, Philippe Doucet, Dominique Grimault, Dominique Séverac, Vincent Duluc et Bernard Lions.

Cinq jours après l'annonce du décès du plus Brésilien des journalistes sportifs français, cette émission lui a été entièrement dédiée. 1h30 d'hommage à une voix hors du commun, à un personnage de légende, une émission résolument joyeuse et bienveillante, à l’image de celui qui l’anima entre 2001 et 2012, et au cours de laquelle tous ont raconté leur "Sacco".

Anecdotes, témoignages, archives inédites, sans oublier l’essence même de l’émission : l’actualité foot ! Qu’aurait dit Eugène de cette actu ? Et, d’ailleurs, comment l’aurait-il commentée ?